El Ciclo “Arte en Conexión” de UADER invita a un "Viñedo Inmersivo"

REDACCIÓN ELONCE
La quinta fecha del ciclo Arte en Conexión se realizará este viernes en el domo del Mirador Tec. Habrá degustación de vinos entrerrianos, gastronomía y jazz en vivo. Nicolás Faes Micheloud brindó a Elonce los detalles de la propuesta.
La quinta fecha del ciclo Arte en Conexión se realizará el viernes 21 de agosto, desde las 20:30, en el domo del Mirador Tec, con una propuesta que combinará producción vitivinícola entrerriana, gastronomía, música en vivo y una experiencia audiovisual inmersiva.
La iniciativa es impulsada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) junto con la Secretaría de Modernización de la Provincia. En esta oportunidad, se sumará la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos para presentar el crecimiento que experimentó la actividad en distintos puntos del territorio provincial.
Nicolás Faes Micheloud, responsable del área de Cultura de UADER, explicó a Elonce que la actividad comenzará con una charla destinada a presentar las características y el desarrollo de la vitivinicultura en Entre Ríos. Posteriormente, los asistentes podrán participar de una degustación con productos elaborados en diferentes puntos de la provincia.
“Para este viernes 21, a las 20:30 horas, hemos programado junto con la Asociación de Vitivinícolas de la provincia de Entre Ríos una charla sobre el desarrollo productivo de este sector y seguida de una degustación de sus productos”, detalló Faes Micheloud.
En ese sentido, precisó que participarán cuatro viñedos entrerrianos, acompañados por emprendedores vinculados con la gastronomía. Los establecimientos representados provendrán de La Paz, Villa Elisa, Colonia Ensayo y Paraná.
La convocatoria “está destinada al público en general, mayores de 18 años, y que estén interesados en poder conocer el desarrollo y la expansión de este sector que es tan representativo y que ha tomado mucha fuerza en este último tiempo en nuestra provincia”, sostuvo.
Una actividad dentro del domo
Uno de los aspectos particulares de Arte en Conexión será el aprovechamiento de las posibilidades audiovisuales que ofrece el domo del Mirador Tec. La intención será acompañar la degustación con imágenes y estímulos que acerquen al público al paisaje donde se producen los vinos.
“Es importante que la gente pueda conocer la potencia del sector productivo de nuestra provincia en torno a los viñedos”, remarcó Faes Micheloud.
El representante de UADER recordó que el ciclo comenzó durante la segunda mitad del año pasado y que, desde entonces, permitió presentar diferentes expresiones culturales. “Es un ciclo que ya viene funcionando desde el año pasado. Hemos hecho convocatorias a artistas de la región y se viene desarrollando muy bien”, manifestó.
La quinta edición incorporará además música en vivo. “Hay una participación artística de un dúo de jazz, Mario García y Alfonso Vequez que van a estar acompañando la jornada, así que va a ser muy ameno”, adelantó.
Jazz y una experiencia entre viñedos
La combinación entre la proyección audiovisual, los vinos y la música buscará convertir la actividad en una experiencia que vaya más allá de una degustación convencional.
Faes Micheloud destacó que la propuesta contará “con el plus y el fundamento de estar en un ambiente inmersivo donde la gente puede sentirse en esos viñedos que van a estar ofreciendo sus productos”.
Para participar será necesaria una inscripción previa a través de la página de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde estará disponible el formulario correspondiente. La actividad tendrá un arancel de 5.000 pesos, destinado al alquiler de la copa con la cual se realizará la degustación.
Asimismo, señaló que quienes estén interesados podrán posteriormente adquirir de manera directa los productos ofrecidos por los emprendimientos vitivinícolas.
La programación comenzará a las 20:30 con la charla sobre el desarrollo del sector, continuará con la degustación de vinos y contará con la actuación del dúo de jazz durante la jornada.