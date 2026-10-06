Simularon ser policías federales para asaltar a una familia de Gualeguaychú

Dos hombres de 51 y 29 años fueron detenidos tras allanamientos por un asalto en Gualeguaychú. Los autores del hecho delictivo se habrían presentado como integrantes de la Policía Federal y sustrajeron dinero, celulares y otros elementos. Secuestraron una réplica de arma y drogas.
Dos hombres fueron detenidos este martes en Gualeguaychú en el marco de la investigación por un asalto cuyos autores se habrían presentado como integrantes de la Policía Federal para sustraer dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos.
El hecho delictivo investigado ocurrió en inmediaciones de Primera Junta y Ruta Nacional 136 y fue denunciado el pasado jueves 1 de octubre.
A partir de la presentación, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y efectivos de comisaría cuarta iniciaron diferentes tareas bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.
Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías y Transición Nº2 de Gualeguaychú autorizó dos allanamientos en el marco de la causa que se tramita como Robo Agravado.
Los procedimientos se concretaron durante la mañana de este martes en dos viviendas ubicadas en un mismo predio, en inmediaciones de calles Cafferata y Juan B. Justo, vinculadas con la investigación.
Como resultado de los operativos, la Policía detuvo a dos hombres de 51 y 29 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Qué secuestraron durante los procedimientos
Durante las requisas de los domicilios, los investigadores secuestraron una réplica o símil de arma de fuego, prendas de vestir y teléfonos celulares, además de otros elementos considerados de interés para avanzar con la causa.
Asimismo, los efectivos localizaron una balanza de precisión, cigarrillos artesanales cuyo análisis dio resultado positivo para cannabis sativa y envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, de acuerdo con la información policial.
Del operativo participaron autoridades de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, la División Operaciones, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, el Grupo Especial, Comisaría Cuarta y Drogas Peligrosas.
La investigación deberá establecer ahora la relación de los elementos secuestrados con el robo denunciado y determinar las responsabilidades de los dos hombres detenidos.