Festejos patronales en Paraná: qué servicios funcionarán y cuáles no por el feriado local

Paraná tendrá feriado este miércoles 7 de octubre por la celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la capital entrerriana. Al tratarse de una jornada de carácter local, la medida no se extenderá al resto de Entre Ríos ni al territorio nacional.

La jornada modificará el funcionamiento de diferentes actividades y servicios. No habrá atención al público en bancos ni en dependencias de la administración pública y las escuelas permanecerán cerradas.

En cambio, los hospitales mantendrán su funcionamiento habitual, al igual que servicios públicos esenciales como la recolección de residuos.

Cómo funcionarán los colectivos en Paraná

El transporte urbano de pasajeros tendrá durante el feriado del miércoles una frecuencia correspondiente al cronograma de los sábados.

De esta manera, quienes deban movilizarse en colectivo tendrán que considerar las modificaciones en las frecuencias habituales de los días laborables.

La recolección de residuos, en tanto, se desarrollará con normalidad durante la jornada.

Festejos patronales en Paraná (archivo)

No habrá bancos ni clases

Uno de los principales cambios por el feriado de Nuestra Señora del Rosario será la ausencia de atención presencial en las entidades bancarias de Paraná.

Tampoco abrirán al público las oficinas correspondientes a la administración pública alcanzadas por el feriado local.

En materia educativa, las escuelas permanecerán cerradas y no habrá clases durante el miércoles 7 de octubre.

Los hospitales, por su parte, continuarán prestando sus servicios con normalidad.

Qué pasará con los comercios

En el caso de la actividad comercial, la situación será diferente. Al tratarse de un feriado local, la apertura de los negocios suele quedar sujeta a la decisión de cada comerciante.

Por ese motivo, se espera que haya locales que mantengan sus puertas abiertas y otros que opten por no trabajar o hacerlo con horarios reducidos.

Como antecedente, durante el anterior feriado provincial en honor a San Miguel Arcángel, numerosos comerciantes decidieron abrir sus establecimientos ante la necesidad de sostener el nivel de ventas.

Peatonal San Martín de Paraná (archivo Elonce)

Cuándo será el próximo feriado nacional

Tras la celebración local en Paraná, el próximo feriado de alcance nacional será el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al ubicarse un lunes, conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Será el último feriado nacional del mes y uno de los descansos extendidos previstos para el tramo final de 2026.

Noviembre tendrá dos fines de semana largos

Entre las particularidades del calendario aparece el lunes 9 de noviembre, establecido como feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1103/2026 y tendrá alcance en todo el territorio nacional.

Además, se establecieron jornadas específicas para las jurisdicciones que formarán parte de la visita: el martes 10 será feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires.

En Entre Ríos, el feriado será el lunes 9 de noviembre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días desde el sábado 7.

Noviembre tendrá además otro descanso extendido por el Día de la Soberanía Nacional. Durante 2026, el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Así, se conformará otro fin de semana largo desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Cómo serán los feriados de diciembre

El último mes del año también ofrecerá diferentes jornadas de descanso.

El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La combinación permitirá un descanso de hasta cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, aunque no alcanzará de la misma manera a todos los trabajadores.

Esto se debe a que el lunes 7 tendrá carácter de día no laborable y no de feriado nacional. En el ámbito privado, la decisión de otorgar o no el descanso dependerá del empleador.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad y, al ubicarse antes del sábado y domingo, permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días.

Feriado y día no laborable: cuál es la diferencia

Los feriados nacionales se encuentran alcanzados por el régimen laboral previsto específicamente para esas jornadas. Cuando un trabajador presta tareas durante un feriado, corresponde aplicar las disposiciones de remuneración establecidas por la legislación vigente.

En un día no laborable la situación es diferente. En el sector privado, como regla general, el empleador puede determinar si se trabaja o no.

Por ese motivo, el eventual descanso de cuatro días de diciembre dependerá de la actividad y de la decisión que adopte cada empleador respecto del lunes 7.