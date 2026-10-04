Feriado largo en octubre: precios de los destinos más elegidos por los argentinos

Las consultas para salir del 10 al 12 crecieron con fuerza, especialmente hacia las sierras y la Costa Atlántica. Los paquetes relevados superan los $570.000, mientras que las tarjetas de crédito mantienen un papel importante para financiar las vacaciones.
El próximo fin de semana largo de octubre se acerca y, para quienes planean una escapada desde Entre Ríos, los precios del transporte y el alojamiento son parte central de la organización. Córdoba y Mar del Plata concentran las búsquedas nacionales para viajar entre el sábado 10 y el lunes 12.
El próximo fin de semana largo, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, impulsa las consultas para viajar dentro del país. Córdoba y Mar del Plata aparecen entre los destinos más buscados, con paquetes que superan los $570.000 en las opciones relevadas.
El descanso coincide con el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La cercanía de la fecha concentra el interés en escapadas de pocos días, tanto entre quienes buscan paquetes como entre quienes organizan por separado el transporte y el alojamiento.
Según un relevamiento de TN entre plataformas de reservas, viajar a Mar del Plata con estadía, desayuno y vuelo tiene un precio inicial de $571.764 desde Buenos Aires. Para Córdoba, la combinación de pasaje aéreo desde Buenos Aires y hotel tres estrellas cuesta $679.819 por persona.
Cuánto cuesta una escapada a la Costa Atlántica
En Mar del Plata, una opción de tres noches alcanza los $611.553 por pasajero. El relevamiento también incluye una propuesta para una familia tipo por $1.920.608, aunque cada alternativa debe evaluarse según sus condiciones y servicios.
Para quienes prefieren el micro, el tramo desde Retiro hasta Mar del Plata figura a $149.000 por persona, de acuerdo con Central de Pasajes. Ese importe corresponde al trayecto mencionado y no debe interpretarse como el costo de ida y vuelta.
Por separado, dos noches de hotel en base doble pueden costar unos $240.806, según Atrápalo. Estas referencias permiten comparar formas de organizar el fin de semana largo, pero no constituyen un presupuesto único: los servicios incluidos son diferentes.
Córdoba concentra el interés de los viajeros
Las búsquedas para Córdoba aumentaron cerca del 87% durante las últimas cuatro semanas. Dentro de la provincia, Villa General Belgrano registró un salto del 379,6%, coincidente con la celebración del Oktoberfest y la Fiesta Nacional de la Cerveza.
Mar del Plata también mostró un crecimiento de las consultas, del 40,9% frente al mismo período de 2025. Las cifras expresan interés en los destinos y no equivalen necesariamente a reservas concretadas ni a niveles de ocupación.
Desde Booking señalaron que las búsquedas para el fin de semana largo superan las del año anterior. Almundo, por su parte, registró un incremento cercano al 60% en las consultas de vuelos para esas fechas.
Los viajes en pareja y la financiación
Un reporte de Booking indica que el 56,1% de las búsquedas corresponde a viajes en pareja. Otro 35,9% está relacionado con familias o grupos de amigos, mientras que el 8% restante pertenece a personas que planean viajar solas.
En cuanto al pago, casi el 70% de las operaciones informadas por Despegar se realizó con tarjetas de crédito. Paula Cristi, gerente general de la compañía para Argentina y Uruguay, destacó la importancia de las alternativas de financiación al organizar una escapada.
Entre las opciones internacionales mencionadas aparecen Punta Cana, Río de Janeiro y Miami. Para los destinos nacionales, los precios publicados corresponden a las búsquedas realizadas para octubre y deben revisarse al reservar, según la disponibilidad y las condiciones de cada propuesta.