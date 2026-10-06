ANSES cambia la presentación de la Libreta AUH: quiénes podrán evitar el trámite manual

intercambio de datos con otras dependencias. La Libreta seguirá disponible cuando no pueda comprobarse el cumplimiento de manera automática.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo deben acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad para acceder al porcentaje reservado de la prestación. ANSES incorporará una verificación automática de esos requisitos, con el objetivo de reducir las presentaciones manuales de documentación.

El cambio permitirá que el organismo consulte información del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Educación. Cuando esos datos alcancen para comprobar el cumplimiento de las condiciones, los titulares no tendrán que presentar la Libreta AUH para acreditar los requisitos ya verificados.

Según la información publicada por Ámbito, la modalidad fue establecida por la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y reglamentada por la Resolución 290/2026 de ANSES. El esquema contempla una alternativa para quienes no puedan completar la acreditación automática.

Desde cuándo se aplicará el cambio

La reglamentación establece que las nuevas disposiciones se aplicarán a los montos reservados de la AUH puestos al pago a partir del 1° de noviembre de 2026. La fecha corresponde al comienzo de aplicación del sistema y no implica que todos los beneficiarios cobrarán el acumulado ese día.

Hasta entonces, octubre constituye una etapa de transición. La automatización dependerá de que ANSES reciba la información necesaria y pueda verificar correctamente las condiciones correspondientes a cada beneficiario.

Para los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, la Secretaría de Educación remitirá los datos que permitan acreditar la escolaridad. El intercambio reemplazará la presentación manual de esa certificación cuando el organismo disponga de información suficiente.

Qué ocurrirá con los controles de salud

La nueva modalidad también comprende los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario de vacunación. En el caso de los niños de hasta 4 años inclusive, la verificación se realizará con información proporcionada por el Ministerio de Salud.

Para ese grupo, cuando el sistema compruebe automáticamente el cumplimiento de los requisitos sanitarios, el porcentaje reservado se liquidará de manera mensual junto con el 80% de la prestación. Esa posibilidad está condicionada a la validación de los datos.

La edad seguirá determinando qué condiciones deben acreditarse. Hasta los 4 años inclusive se exigirán los controles de salud y las vacunas; desde los 5 años se sumará la certificación escolar, correspondiente a establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

La Libreta AUH seguirá disponible

La automatización no elimina definitivamente la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. El documento continuará como una vía alternativa cuando falten datos o exista algún inconveniente que impida comprobar los requisitos mediante el intercambio de información.

La Resolución 290/2026 contempla que las condiciones puedan acreditarse mediante la Libreta cuando ANSES no cuente con la información remitida por Educación o cuando el titular presente un reclamo. Por eso, la presentación manual seguirá siendo necesaria en los casos que no queden verificados.

El cambio modifica la forma de demostrar el cumplimiento, pero mantiene los requisitos de la AUH. La diferencia para las familias será que, cuando la información esté disponible y validada, podrán acceder al porcentaje reservado sin volver a presentar las constancias correspondientes.