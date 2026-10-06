El Hacking Day cerró su segunda edición con una convocatoria que superó las expectativas

Fue organizado por el Laboratorio de Seguridad de la Información de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, con el acompañamiento de la Municipalidad, reunió a 600 participantes de distintos puntos del país y ofreció talleres, conferencias y un concurso de búsqueda de vulnerabilidades.
La segunda edición del Hacking Day cerró con un balance positivo y el desafío de seguir creciendo. La jornada, organizada por la Municipalidad de Paraná, contó con más de seis talleres prácticos de dos horas y media, ocho charlas magistrales y un CTF (Capture The Flag), un concurso en el que los participantes pusieron a prueba sus conocimientos para detectar vulnerabilidades.
“Estamos muy contentos. Esta nueva edición superó nuestras expectativas y también la cantidad de participantes del año pasado”, destacó el coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital de la Municipalidad, Emanuel Orzuza.
Uno de los principales ejes de la jornada fue el vínculo entre Inteligencia Artificial y ciberseguridad. En ese marco, se abordaron temas como el buen uso de la IA, prompt injection y cacería de amenazas, entre otras problemáticas vinculadas a la seguridad digital.
La propuesta también incorporó novedades respecto de la primera edición. Por primera vez se realizó un *call for papers*, mediante el cual la comunidad pudo presentar propuestas para formar parte del programa. A partir de una evaluación de un comité académico, se seleccionaron dos expositores: uno de Piriápolis, Uruguay, y otro de Rosario.
“Ver tantos chicos trabajando desinteresadamente por esto, queriendo aprender y compartir lo que saben, nos incentiva a seguir creciendo y a seguir superándonos”, valoró Orzuza.
El coordinador municipal resaltó, además, el carácter federal de la convocatoria, con participantes provenientes de Córdoba, Rosario, Rafaela, Buenos Aires y Paraná. En ese sentido, destacó el rol del Estado para generar espacios de formación y acceso gratuito a conocimientos vinculados con las nuevas tecnologías.
“Sin el apoyo del Estado estas cosas no se pueden hacer. Hay conferencias en otros lugares que son caras y a las que muchos chicos no tienen capacidad de acceder. Nosotros hacemos todos estos talleres y charlas totalmente gratuitos”, explicó.
Desde el sector profesional, el licenciado en Bioinformática Walter Elías, integrante del Colegio de Profesionales de Ciencias de la Informática de Entre Ríos (COPROCIER), destacó la importancia de generar conciencia sobre la seguridad informática y valoró la diversidad de participantes que tuvo la jornada.
“Fue fantástico en todo sentido. Había informáticos, abogados, contadores y estudiantes de distintas carreras universitarias. Esa variedad de ideas permite que el debate no quede solamente centralizado en el ámbito de la informática”, señaló.
El balance de esta segunda edición deja así una propuesta consolidada y con perspectivas de continuidad. Con una comunidad que crece, nuevos formatos y una agenda atravesada por los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial, desde la organización ya anticiparon que trabajan con la mirada puesta en una tercera edición del Hacking Day