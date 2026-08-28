El Museo de Bellas Artes celebró sus 100 años con más de 200 obras

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez celebró sus 100 años con una importante convocatoria en Paraná. La institución exhibe más de 200 obras de su patrimonio y presentó la puesta en valor de su fachada. Los festejos continuarán durante todo el fin de semana.
El Museo de Bellas Artes celebró sus 100 años con una multitudinaria jornada cultural en su sede de calle Buenos Aires 355, en Paraná. La institución presentó además la renovada fachada y el tercer despliegue de la muestra patrimonial "Un destello sostenido".
Durante la celebración, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la convocatoria y la posibilidad de exhibir una parte significativa del patrimonio. "Estamos muy felices y orgullosos por poder poner en valor este espacio maravilloso que es el Museo de Bellas Artes Pedro Martínez", expresó.
El funcionario detalló que actualmente pueden observarse más de 200 obras de artistas entrerrianos, nacionales e internacionales. "El museo es de todos los entrerrianos y particularmente de la ciudad de Paraná por estar enclavado aquí. Guarda un patrimonio exquisito y es el momento de disfrutarlo plenamente", sostuvo.
Más de 200 obras del patrimonio del museo
Por su parte, Maia Rodríguez, directora de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, resaltó la magnitud de la exposición preparada para el centenario. "Mostrar 200 obras del patrimonio es mostrar casi un 15%, que es un número grandísimo de lo que se muestra normalmente dentro de los museos", explicó.
Rodríguez también destacó el vínculo histórico de la institución con los artistas y las nuevas generaciones. "El museo siempre es un espacio de congregación de artistas", afirmó, y recordó que continúa desarrollándose su tradicional salón anual, actualmente en proceso de selección.
La celebración reunió a referentes de distintas generaciones del arte entrerriano y contó con música y un brindis. Stoppello remarcó la importancia de abrir estos espacios a la comunidad e invitó a los ciudadanos a recorrer las salas y conocer las obras que forman parte del patrimonio provincial.
Los festejos continuarán durante el fin de semana
La programación por los 100 años continuará el sábado desde las 16 horas con la participación de Croquiseros Urbanos. En tanto, el domingo desde las 15 horas se realizará el Festival Futuro 100, con actividades participativas, intervenciones artísticas y propuestas musicales.
"Es para que todos estemos en la calle", anticipó Rodríguez sobre la propuesta del domingo. La programación incluirá música, la participación de una orquesta infanto juvenil y un DJ en vivo, como cierre de un fin de semana dedicado a celebrar el siglo de historia del museo.