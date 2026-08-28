Festejo solidario por el Día de la Niñez frente a Parque Gazzano: piden llevar un juguete como entrada

Una propuesta solidaria y recreativa llegará este domingo 30 de agosto a Paraná con un gran festejo por el Día de la Niñez organizado por el estudio de baile Il Baila. La actividad comenzará a las 15 en avenida Zanni 1727, frente al Parque Gazzano, y tendrá como entrada un juguete en buen estado para donar a Cáritas y la parroquia Nuestra Señora de Pompeya.

Las organizadoras, Agustina Gamela, Luz Betere y Virginia Laurenzón, invitaron a toda la comunidad a compartir una jornada pensada para chicos y grandes.

Juegos, música y chocolatada para toda la familia

Desde Il Baila explicaron que el objetivo fue crear un espacio de encuentro donde también participen padres, abuelos, tíos y acompañantes. “Es una invitación para toda la familia. La idea es pasar una tarde divertida con juegos, baile, música y chocolatada”, señalaron.

Además, aclararon que el único requisito para ingresar será colaborar con un juguete. “Pedimos que vayan con un juguete. No necesariamente tiene que ser nuevo; mientras esté en buen estado, todo es recibido”, indicaron.

Un estudio que apuesta a formar comunidad

Las instructoras contaron que Il Baila cumplirá tres meses de funcionamiento el 1° de septiembre y que el proyecto nació con la intención de combinar actividad física, integración y solidaridad.

“Buscamos formar comunidad, compartir con los demás y darle un lado solidario para quienes tal vez no recibieron un regalito en el Día del Niño”, explicaron.

Durante la presentación del evento también destacaron los beneficios de la zumba como una actividad accesible para todas las edades. “Usamos el baile como una excusa para mover el cuerpo. Son movimientos simples que cualquiera puede seguir durante una hora”, afirmaron.

El festejo será abierto al público y contará con propuestas recreativas, música en vivo, baile y un espacio gastronómico para compartir la tarde en familia mientras se colabora con una causa solidaria.