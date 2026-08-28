Una mujer de 93 años murió tras ser atacada por un perro en una vivienda de Misiones

Una mujer de 93 años murió tras ser atacada por un perro en una vivienda de la localidad misionera de Santa Ana. La víctima sufrió graves heridas durante la mañana de este viernes y, pese a recibir asistencia médica y ser derivada a un centro de mayor complejidad en Posadas, falleció horas después.

La mujer fue identificada como Marta Moral. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12.

Las primeras averiguaciones señalaron que Moral habría ingresado, por circunstancias que todavía son materia de investigación, al patio trasero de una vivienda vecina. En ese sector se encontraba un perro que la atacó y le provocó múltiples heridas de gravedad.

El perro se encontraba en el patio de la propiedad

Según indicaron testigos, el animal sería un Dogo y se encontraba atado dentro del inmueble. La propietaria de la vivienda no estaba presente cuando ocurrió el ataque, por lo que los investigadores buscan reconstruir cómo se produjo el episodio.

Posteriormente, la dueña de la propiedad tomó conocimiento de lo sucedido y asistió a la mujer. La trasladó en su vehículo particular hasta el hospital de Santa Ana para que recibiera las primeras atenciones.

Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las mordeduras, los profesionales determinaron que debía ser derivada a Posadas. Moral fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde quedó internada bajo atención médica.

Falleció horas después del ataque

El estado de salud de la mujer se agravó durante el transcurso de la tarde. Según la información disponible, alrededor de las 15:30 sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internada.

El personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar revertir el cuadro. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no pudieron reanimarla y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Policía investiga lo ocurrido

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones.

Los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y recopilaron testimonios y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia previa al ataque.