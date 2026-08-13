Entrerriano creó una aplicación para encontrar mascotas perdidas y ya logró 20 reencuentros

Una aplicación entrerriana para encontrar mascotas perdidas comenzó a ganar usuarios en distintas localidades de la provincia y, a poco más de un mes de su lanzamiento, ya permitió concretar 20 reencuentros. Se trata de Chicho.ar, una herramienta creada por Sebastián Merlo para centralizar información sobre animales extraviados o encontrados.

La iniciativa surgió frente a las dificultades que suelen aparecer cuando una mascota desaparece y la búsqueda queda distribuida entre numerosos grupos y publicaciones en redes sociales. La plataforma permite reunir esos datos, cruzarlos y registrar los lugares donde fue visto un animal.

“Es una aplicación que surge de una necesidad”, explicó Merlo en diálogo con Estación Plus Crespo. El desarrollador contó que la idea comenzó a tomar forma a partir de experiencias personales vinculadas con animales encontrados en la zona rural.

De una necesidad cotidiana a una aplicación

Merlo vive en el campo y relató que en distintas oportunidades se encontró con animales abandonados. Cuando intentaba localizar a sus propietarios, debía recurrir a numerosos grupos de Facebook y otras redes.

“Ahí comienza como toda una odisea para ubicar los animalitos”, recordó. A partir de esa experiencia decidió pensar una alternativa que permitiera concentrar los avisos en un mismo espacio y simplificar las búsquedas.

La plataforma comenzó a funcionar a principios de julio y su utilización es gratuita. Los usuarios pueden reportar tanto una mascota que perdieron como un animal que encontraron en la vía pública.

Aplicación entrerriana ya logró reunir a 20 mascotas con sus familias (captura de pantalla)

Cómo funciona Chicho.ar

Para realizar una publicación, la persona puede incorporar una fotografía y diferentes características del animal, entre ellas su tipo, color y tamaño. Con esos datos, el sistema busca coincidencias entre los reportes existentes.

“Trabaja informando el tipo de animal, color, tamaño, con la foto, más que nada. Lo que permite es agilizar la búsqueda, el cruce de datos y que no se duplique la información”, explicó su creador.

A diferencia de otros sistemas, actualmente Chicho.ar no utiliza dispositivos de geolocalización colocados en las mascotas. La herramienta funciona a partir de los datos proporcionados por la propia comunidad.

Merlo adelantó, sin embargo, que una segunda etapa del proyecto contempla incorporar algún tipo de identificación física, como una chapita, aunque esa posibilidad todavía se encuentra en planificación.

Qué diferencia tiene con las redes sociales

Uno de los inconvenientes que el desarrollador detectó en Facebook y otras plataformas es la dispersión de los avisos. Una persona puede publicar la búsqueda de su mascota en numerosos grupos y luego tener dificultades para actualizar todos esos mensajes.

“Muchas veces pasa que uno perdió la mascota o encontró y lo publica, y después, como son tantos los grupos, te olvidás dónde lo publicaste”, señaló Merlo.

Chicho.ar permite modificar el estado de cada reporte cuando el animal fue encontrado o regresó con su familia. Así, el resto de los usuarios puede conocer rápidamente que la búsqueda terminó.

La plataforma también contempla una depuración progresiva de la información, con el objetivo de evitar que continúen activos avisos sobre casos que ya fueron solucionados.

Un mapa permite registrar dónde fue vista la mascota

Otra de las funciones disponibles es un mapa de avistamientos. Allí pueden incorporarse los diferentes lugares donde una mascota fue observada durante su búsqueda.

La información permite reconstruir posibles desplazamientos. Por ejemplo, si varias personas ven al mismo animal en diferentes sectores, cada ubicación puede incorporarse al sistema para orientar a quienes lo están buscando.

De esta manera, la herramienta intenta sumar información aportada por distintos usuarios y concentrarla en un único reporte.

Ya superó los 200 usuarios

A poco más de un mes de su puesta en funcionamiento, Merlo destacó los primeros resultados. “Estamos pasando ya los 200 usuarios y se han reportado ya 20 reencuentros”, contó.

“Más que feliz con eso. Agradecido a todos los que se han sumado, a la familia también, que apoyó un montón”, expresó sobre la respuesta que obtuvo el proyecto desde su lanzamiento.

Actualmente, la plataforma está habilitada en Crespo, Paraná, Colonia Avellaneda, Diamante, Ramírez, La Picada, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull y Villa Urquiza, entre otras localidades.

Los usuarios pueden concentrar la búsqueda en una ciudad determinada o ampliarla a toda Entre Ríos. Además, las comunidades donde todavía no se encuentra habilitada pueden solicitar su incorporación.

Buscan que también sirva para prevenir

El proyecto no apunta únicamente a actuar cuando un animal ya desapareció. Merlo señaló que también buscan generar conciencia para prevenir extravíos y promover que las personas conozcan la herramienta antes de necesitarla.

En ese sentido, mencionó situaciones como los festejos deportivos, cuando la pirotecnia, los ruidos intensos y las concentraciones de personas pueden asustar y desorientar a las mascotas.

Por el momento, Chicho.ar funciona mediante su versión web. En paralelo, la aplicación para dispositivos Android atraviesa la etapa final del proceso de aprobación para incorporarse a Play Store.

“Quisimos hacer algo práctico, que sea rápido de usar y que le sirva a la gente”, resumió Merlo sobre el objetivo de una iniciativa entrerriana que busca complementar las redes sociales y acelerar el regreso de las mascotas a sus hogares.