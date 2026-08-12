San Roque celebrará su fiesta patronal con bendición de mascotas, procesión y misa

REDACCIÓN ELONCE
La parroquia San Roque de Paraná realizará este domingo 16 su fiesta patronal. Habrá bendición de mascotas, procesión por el barrio y una misa presidida por el obispo. El padre Ariel Folonier brindó a Elonce los detalles y contó la historia del santo.
La parroquia San Roque de Paraná celebrará este domingo 16 de agosto la fiesta de su santo patrono, reconocido como protector de los enfermos y de las mascotas. La jornada incluirá la tradicional bendición de animales, una procesión por las calles del barrio y la misa patronal.
Al respecto, el padre Ariel Folonier explicó a Elonce que las actividades centrales comenzarán a las 16 en el atrio del templo, ubicado en calles Soler y Vicente del Castillo. “A la tarde será la bendición de las mascotas. Luego, la procesión con la imagen del santo patrono por las calles del barrio y, a las 17, la misa patronal con el obispo Raúl Martín”, detalló.
La convocatoria se renueva cada año y reúne tanto a integrantes de la comunidad parroquial como a vecinos que llegan con sus animales para recibir la bendición.
El recorrido de la procesión por el barrio
Folonier precisó que la procesión tendrá una extensión aproximada de 12 cuadras y partirá desde la parroquia después de la bendición de las mascotas.
“La procesión va a recorrer calle Soler, luego Don Bosco, Sudamérica hasta Fraternidad, por Fraternidad hasta Brasil y por Brasil hasta Vicente del Castillo. Después llegamos nuevamente a la parroquia”, indicó.
El sacerdote reconoció que el sector presenta algunas pendientes, aunque aclaró que el trayecto previsto no será demasiado extenso. Al finalizar el recorrido, los fieles ingresarán nuevamente al templo para participar de la celebración eucarística de las 17.
Por qué San Roque es patrono de los enfermos y las mascotas
En la oportunidad, el párroco también repasó la historia que dio origen a la tradicional devoción. Explicó que San Roque habría vivido entre los siglos XIV y XV y pertenecía a una familia económicamente acomodada.
Tras la muerte de sus padres cuando era joven, decidió desprenderse de sus bienes e iniciar una peregrinación hacia Roma. En ese recorrido encontró una Europa afectada por la peste negra y comenzó a asistir a quienes padecían la enfermedad.
“Se dedica a cuidar a los enfermos con muchísima generosidad y entrega y eso le vale contagiarse de esta peste negra”, relató Folonier.
Al enfermarse, San Roque decidió aislarse para evitar contagiar a otras personas y no ocupar un lugar destinado a otros pacientes. Según la tradición, se refugió en un bosque dispuesto a esperar allí su muerte.
El perro que cada día le llevaba pan
En ese momento apareció uno de los elementos centrales de la historia que vinculó para siempre a San Roque con los animales. “Un perro aparecía todos los días con un pedazo de pan, le traía un pan para comer para que no se muriese”, relató el sacerdote.
El animal pertenecía a un hombre llamado Gotardo, quien, sorprendido por el comportamiento de su perro, decidió seguirlo. Así encontró a Roque enfermo, lo asistió y permitió que pudiera recuperarse.
Folonier explicó a Elonce que de allí surgió su reconocimiento como patrono de las mascotas, mientras que su dedicación durante la peste fundamentó la devoción como protector de los enfermos.
La tradición religiosa también lo vinculó con las personas privadas de la libertad. Tras recuperarse y regresar a su tierra, San Roque fue confundido con un espía en medio de un conflicto bélico, permaneció encarcelado durante cinco años y finalmente murió en prisión.
Una particular tradición en la víspera
Las celebraciones comenzarán, además, durante la noche del sábado 15 con una tradición propia de la parroquia de Paraná. A las 23 se realizará una vigilia de oración para esperar la llegada del día de San Roque.
La imagen venerada en el templo fue tallada en madera, tiene una importante antigüedad y fue restaurada tiempo atrás. Una de sus particularidades es un sombrero de peregrino que permanece guardado durante prácticamente todo el año.
“A las 00 horas, cuando arranca el día patronal, el cura de la parroquia se tiene que subir a una escalera y colocarle el sombrero a San Roque porque al día siguiente sale por la calle”, contó Folonier.
Una vez finalizada la procesión del domingo y cuando la imagen regresa al interior del templo, el sombrero es retirado. “Adentro del templo no se usa sombrero, se le quita y se vuelve a guardar en una caja especial hasta el año siguiente”, explicó.
Cómo participar de la celebración
Desde la parroquia invitaron a toda la comunidad a participar tanto de la vigilia como de las actividades previstas para el domingo. Quienes concurran a la bendición de las 16 podrán acercarse con sus mascotas al atrio del templo.
Para solicitar información adicional, los interesados podrán comunicarse mediante las redes sociales de la parroquia San Roque de Paraná o a través del nuevo teléfono habilitado por la comunidad religiosa al 343-6214410.
“Gracias a Elonce por siempre acompañar estas actividades y por hacer de puente entre nosotros y la comunidad”, expresó finalmente el padre Ariel Folonier.
Cronograma
-Sábado 15 de agosto
23: vigilia de oración.
00: colocación del tradicional sombrero a la imagen de San Roque.
-Domingo 16 de agosto
16: bendición de mascotas en el atrio de la parroquia.
Luego: procesión de San Roque por las calles del barrio.
17: misa patronal presidida por el obispo.