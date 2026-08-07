Una mujer de 79 años sobrevivió dos noches en los cerros de Jujuy tras fracturarse la pierna

Una mujer de 79 años fue rescatada en helicóptero después de pasar dos noches a la intemperie en una zona montañosa de Jujuy. Había sufrido una fractura de fémur y una luxación en un hombro tras caer de una mula.

El accidente ocurrió en el paraje Salle, cercano a Caspalá, localidad del departamento Valle Grande ubicada en la región de las yungas. Las condiciones del terreno, la ausencia de sendas definidas y la falta de comunicación dificultaron la posibilidad de pedir ayuda.

La mujer permaneció inmovilizada y expuesta a bajas temperaturas hasta que fue encontrada por un baqueano. El hombre pudo avisar sobre la emergencia cuando llegó a un sector donde consiguió señal telefónica.

Una caminata de 12 horas para llegar hasta la mujer

Después de recibir el alerta, el Sistema de Atención Médica de Emergencias activó un operativo conjunto durante la madrugada. La comitiva estuvo integrada por agentes municipales, bomberos, policías, personal sanitario y miembros del servicio de emergencias.

El grupo avanzó durante aproximadamente 12 horas por un trayecto de alta montaña hasta encontrar a la mujer de 79 años. Una vez en el lugar, los profesionales la asistieron, inmovilizaron las lesiones y determinaron el punto adecuado para concretar la extracción aérea.

Mientras el equipo terrestre realizaba la caminata, el SAME coordinó con la Agencia Provincial de Aviación la preparación de un helicóptero sanitario. La aeronave quedó disponible para despegar una vez confirmada la ubicación exacta de la paciente.

Evacuación aérea y traslado al hospital

El helicóptero llegó hasta el sector y trasladó a la mujer al Hospital Pablo Soria, centro de mayor complejidad ubicado en San Salvador de Jujuy. Los médicos confirmaron que presentaba una fractura en el fémur izquierdo y una luxación en el hombro del mismo lado.

Pese a las dos noches que permaneció al aire libre, su estado general era favorable y quedó bajo atención médica. La rápida evacuación permitió reducir los tiempos de traslado frente a las dificultades que presentaba el camino terrestre.

El operativo completo demandó más de 24 horas y requirió la coordinación de diferentes organismos provinciales y municipales. El rescate permitió preservar la vida de la mujer de 79 años y garantizar su atención especializada después del prolongado aislamiento en la montaña.