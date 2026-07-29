Más de 120 turistas quedaron atrapados por un temporal de nieve en Catamarca

El hecho se registró en la zona del Balcón del Pissis, donde un intenso temporal de nieve dejó varadas decenas de camionetas. Se realizan operativos de rescate.
Más de 120 turistas quedaron atrapados en la alta montaña de Catamarca luego de que un intenso temporal de nieve cubriera los caminos y dejara varadas decenas de camionetas en la zona del Balcón del Pissis. El rescate de turistas en Catamarca movilizó un amplio operativo de emergencia con maquinaria pesada, rescatistas y equipos sanitarios para evacuar a las personas afectadas. Dos de ellas fueron hospitalizadas con principio de hipotermia.
El episodio ocurrió sobre un camino minero que conduce al Balcón del Pissis, un reconocido mirador natural ubicado en plena cordillera, famoso por sus lagunas de altura y la presencia de flamencos. La intensa nevada cubrió completamente la traza y dejó inmovilizados a decenas de vehículos.
Ante la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) desplegó un importante dispositivo para localizar a todos los turistas y coordinar su descenso hacia zonas seguras.
Operativo con maquinaria pesada para despejar los caminos
Según informaron las autoridades, las tareas comenzaron el martes y continuaban este miércoles con el objetivo de evacuar a todas las personas atrapadas. Para liberar los caminos fue necesario utilizar tractores, retroexcavadoras y maquinaria vial de gran porte, capaces de remover la gran cantidad de nieve acumulada.
Comenzó el rescate en el kilómetro 50 del camino al Balcón del Pissis, de las personas varadas por un fuerte temporal de viento blanco en la Cordillera de los Andes. pic.twitter.com/2FS3WAwlmn— La Voz 99.5 (@luismatorras) July 29, 2026
El COE confirmó que logró establecer comunicación con todos los grupos de turistas y que el descenso se realizaba de manera gradual hacia la base operativa instalada en el kilómetro 0 del camino al Balcón del Pissis.
En el operativo participan Defensa Civil de Tinogasta, Fiambalá y del Gobierno de Catamarca, Vialidad Provincial, Bomberos Voluntarios, Policía de Catamarca, personal del Ministerio de Salud, baqueanos, rescatistas especializados y la empresa minera Zijin-Liex, que aportó infraestructura y recursos para facilitar la evacuación.
Dos personas fueron hospitalizadas con hipotermia
Las autoridades sanitarias confirmaron que dos turistas debieron ser trasladados a centros de salud tras presentar cuadros moderados de hipotermia, mientras que el resto de las personas rescatadas fue asistido en el campamento del proyecto minero Tres Quebradas y se encontraba fuera de peligro.
El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, coordinó las tareas desde la base operativa y explicó que el comité de emergencia trabajaba sobre distintos frentes.
El funcionario detalló que "hemos localizado casi 20 camionetas en el kilómetro 18, donde está el grueso de las personas afectadas, y una familia en el kilómetro 20 con la que estamos en contacto permanente".
Investigan si se incumplieron las alertas meteorológicas
Durante la mañana de este miércoles, el operativo ya había permitido evacuar a 96 personas entre el campamento Tres Quebradas y el kilómetro 0, mientras continuaban los trabajos para rescatar a otro grupo de entre 70 y 80 turistas que permanecía en distintos sectores de la montaña.
Natella precisó que la prioridad era completar el rescate de todos los visitantes antes de evaluar eventuales responsabilidades por lo ocurrido.
En ese sentido, adelantó que una vez finalizado el operativo se analizará si hubo incumplimiento de las advertencias meteorológicas emitidas previamente por Defensa Civil y la Municipalidad de Fiambalá. "La gente que haya infringido las alertas que se han dado tendrá consecuencias. También para prestadoras de turismo que han desobedecido esas indicaciones", advirtió.
El Balcón del Pissis es uno de los destinos más visitados del oeste catamarqueño por quienes realizan travesías en vehículos 4x4 hacia la alta montaña. Sin embargo, las autoridades recordaron que durante el invierno las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina, por lo que recomiendan respetar estrictamente las alertas y las restricciones de circulación para evitar situaciones de riesgo.