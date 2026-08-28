Paraná debatió políticas de longevidad: “Tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas mayores”, afirmó Rosario Romero

Las políticas de longevidad en Paraná fueron eje este viernes de una jornada de capacitación que reunió a especialistas y representantes de distintas áreas de la Municipalidad, con el objetivo de analizar los desafíos que plantea el crecimiento de la población mayor y avanzar en estrategias públicas que acompañen esta transformación social.

De acuerdo al informe brindado por el municipio, la actividad se desarrolló en el salón Mariano Moreno y fue organizada por la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) junto a la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La intendenta Rosario Romero encabezó la apertura y puso el acento en la responsabilidad de los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

"Ante el desafío de una sociedad cada vez más longeva, los Estados tenemos que contar con políticas públicas destinadas a acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores", afirmó Romero. A su vez, remarcó que la tarea requiere participación comunitaria: "Tenemos que pensar cómo nos comprometemos desde el Estado y desde la sociedad civil, porque esta responsabilidad no es solamente estatal".

Una ciudad accesible para todas las edades

La intendenta señaló que esta perspectiva debe incorporarse de manera transversal a las decisiones de la gestión municipal. En ese marco, mencionó aspectos cotidianos como la movilidad y las condiciones del espacio público para garantizar autonomía e inclusión.

"Tenemos que trabajar entre todos en temas como la transitabilidad y la movilidad en la ciudad, pensando en cómo circulamos por las veredas y cómo construimos una ciudad cada vez más accesible e inclusiva para todas las edades", sostuvo Romero durante la capacitación.

El director de ACEP Entre Ríos, Santiago Halle, destacó que "vivimos en una sociedad más longeva que antes y seguramente en el futuro seremos más longevos todavía". Además, explicó que el objetivo es abordar esta realidad desde diferentes áreas municipales, incluso aquellas vinculadas a las juventudes, para promover una longevidad activa y con mayor independencia funcional.

Especialistas destacaron las políticas implementadas en Paraná

Por su parte, la especialista de ACEP en políticas públicas orientadas a la longevidad, Paula Amor, remarcó que el fenómeno ya forma parte de la realidad demográfica del país. "La longevidad es un hecho, no es algo futuro para la Argentina, es una realidad que ya existe", afirmó.

Amor valoró especialmente las acciones desarrolladas por el gobierno municipal. "Es muy grato ver cómo en Paraná el Municipio tiene muchas políticas públicas vinculadas a esto; han avanzado, lo tienen presente y dentro de sus prioridades, algo que no es habitual en todas las comunidades", expresó. La especialista calificó como "muy esperanzador" el camino emprendido por la ciudad.

La capacitación contó además con el vicepresidente primero de ACEP Nacional, Carlos Rizzuti, quien analizó el rol de los gobiernos locales frente al crecimiento de la población mayor. En tanto, el asesor Damián González Fara presentó herramientas e indicadores sobre longevidad, presión sobre el sistema sanitario y generación de información para fortalecer la toma de decisiones estatales.