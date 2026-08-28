Argentina celebrará por primera vez el Día de la Mujer Cervecera: cuándo será y qué actividades habrá

Busca visibilizar el trabajo de las mujeres vinculadas con la producción.

Argentina celebrará por primera vez el Día de la Mujer Cervecera el próximo sábado 5 de septiembre, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres vinculadas con la producción, investigación, capacitación y gestión dentro de la industria de la cerveza artesanal.

La celebración se realizará a partir de este año el primer sábado de septiembre y quedará incorporada al calendario del sector. En su primera edición habrá actividades en cervecerías, fábricas y espacios gastronómicos de diferentes puntos del país.

La iniciativa pretende además impulsar una mayor participación femenina en una actividad históricamente asociada a los hombres, aunque las mujeres tuvieron un papel relevante desde los orígenes de la elaboración de cerveza y actualmente ocupan espacios en fábricas, laboratorios, bares y emprendimientos.

Por qué se eligió esta fecha

La elección del primer sábado de septiembre tiene un componente simbólico relacionado con dos mujeres vinculadas a la historia y al desarrollo de la cerveza.

Una de ellas es Hildegarda de Bingen, abadesa alemana del siglo XII reconocida por haber documentado las propiedades del lúpulo y su utilización en la elaboración de cerveza.

La fecha también busca recordar a María Fernández Preisegger, conocida dentro del sector como “La Galle”. Nacida en Daireaux, fue docente, biotecnóloga y ambientalista, además de una de las pioneras argentinas en desarrollar cerveza artesanal inclusiva sin TACC.

Qué actividades habrá por el Día de la Mujer Cervecera

La primera edición del Día de la Mujer Cervecera tendrá una agenda de propuestas impulsadas por mujeres vinculadas con el sector en diferentes lugares de Argentina.

Entre las actividades previstas habrá cocciones colaborativas de cerveza, degustaciones y catas guiadas, presentaciones de nuevos estilos, cursos y talleres de elaboración, además de visitas a fábricas y cervecerías.

También se realizarán encuentros abiertos destinados a mostrar el trabajo que desarrollan las mujeres dentro de la industria y promover su incorporación a puestos técnicos, de gestión, liderazgo y toma de decisiones.

Una cerveza especial para celebrar la primera edición

Como parte del lanzamiento de la nueva fecha se elaboró una cerveza colaborativa estilo Grisette, una variedad histórica vinculada con la región minera ubicada entre Bélgica y Francia.

Este tipo de cerveza se caracteriza por presentar un bajo contenido alcohólico, una elevada carbonatación y perfiles en los que aparecen notas herbales y cítricas.

La elaboración colaborativa estará disponible tanto en latas como en barriles durante la jornada del 5 de septiembre, como una de las propuestas centrales de la primera edición.

Cómo es la industria de la cerveza artesanal argentina

La celebración se desarrollará dentro de una industria conformada principalmente por pequeños y medianos emprendimientos. De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, siete de cada diez establecimientos producen menos de 10.000 litros mensuales.

Además, tres de cada cuatro cervecerías comercializan sus productos directamente al consumidor, sin intermediarios. Otro indicador del perfil del sector es que el 74% de los establecimientos funciona con siete personas o menos, incluidos sus socios.

La mayoría de los emprendimientos surgió entre 2013 y 2018, por lo que la cerveza artesanal constituye una industria relativamente joven en Argentina.

Cuáles son las cervezas artesanales más elegidas

El estudio también permitió conocer cuáles son los estilos que concentran las preferencias de los consumidores argentinos.

Las variedades Blonde, Golden y Pilsen aparecen entre las más elegidas, seguidas por la American IPA y las APA o Session IPA.

Las tradicionales Honey también mantienen un lugar destacado entre las preferencias. En ese escenario, el nacimiento del Día de la Mujer Cervecera busca sumar una fecha anual para reconocer el aporte femenino y promover una mayor participación de las mujeres en las distintas áreas de la industria artesanal.