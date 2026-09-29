Argentina es el cuarto mercado aéreo de la región: proyectan duplicar el tráfico hacia 2045

La Argentina se ubicó como el cuarto de los principales mercados aéreos de Latinoamérica y el Caribe, con 50 millones de pasajeros registrados durante 2025. El dato fue presentado en la asamblea anual de Airports Council International (ACI), que se desarrolla en Lima, Perú, y reúne a más de 600 representantes de la industria aeroportuaria.

El país quedó por detrás de Brasil, que encabezó el ranking con 235 millones de pasajeros; México, con 191 millones; y Colombia, con 100 millones. En los puestos siguientes se ubicaron Perú, con 43 millones, y Chile, con 36 millones. Las cifras reflejan el movimiento de pasajeros en los aeropuertos, no la cantidad de personas diferentes que viajaron durante el año.

Sin embargo, la posición argentina cambia al considerar el tráfico en relación con su población. Con 1,09 pasajeros por habitante al año, ocupa el noveno lugar entre los mercados latinoamericanos relevados. Panamá lidera ese indicador con 4,59, seguido por otros países que presentan una utilización más intensiva del transporte aéreo.

El movimiento de pasajeros internacionales

La diferencia también se observa en los vuelos hacia y desde el exterior. Durante 2025, la Argentina registró 16 millones de pasajeros internacionales, equivalentes a 0,34 por habitante, lo que la ubicó en el undécimo puesto de la medición presentada por ACI.

En ese segmento, República Dominicana alcanzó 1,71 pasajeros internacionales por habitante, mientras que Costa Rica registró 1,62. Uruguay, El Salvador y Chile también se situaron por encima del indicador argentino, con valores de 0,67, 0,65 y 0,62, respectivamente.

Estos datos permiten distinguir el volumen total de los mercados aéreos de la frecuencia con la que sus habitantes utilizan los servicios. Aunque Argentina integra el grupo de países con mayor movimiento de la región, su tráfico por habitante se mantiene por debajo del registrado en otros mercados latinoamericanos.

Proyectan 1.500 millones de pasajeros para 2045

Durante el encuentro, Rafael Echevarne, director general de ACI para Latinoamérica y el Caribe, presentó las perspectivas de crecimiento del sector. La entidad estima que la región cerrará 2026 con 809 millones de pasajeros y que el volumen llegará a aproximadamente 1.500 millones en 2045, con una expansión promedio anual del 3,1%.

La proyección implica que el tráfico regional prácticamente se duplicaría en las próximas dos décadas. Se trata de una estimación para el conjunto de Latinoamérica y el Caribe, no de una previsión específica de que el movimiento de pasajeros de la Argentina aumentará en la misma proporción.

Para atender esa demanda, ACI calcula que serán necesarias inversiones por USD 178.000 millones en infraestructura aeroportuaria hasta 2055. El desembolso anual requerido para el conjunto de la región pasaría de aproximadamente USD 3.400 millones a valores cercanos a USD 8.700 millones durante las próximas décadas.

Los desafíos de conectividad en la región

Pese a la recuperación del tráfico después de la pandemia, la conectividad entre ciudades todavía presenta dificultades. Según Echevarne, Latinoamérica y el Caribe perdió alrededor del 20% de las conexiones entre pares de ciudades que tenía antes de la emergencia sanitaria, especialmente en aeropuertos regionales.

La situación afecta a distintas terminales de países como Perú, Ecuador y Chile. Durante su exposición, el directivo sostuvo que la recuperación del volumen de pasajeros no necesariamente implica que se hayan restablecido todas las rutas disponibles anteriormente.

El estudio también analizó los cargos aeroportuarios y los impuestos incluidos en los pasajes. En la Argentina, estos conceptos representan el 4% del valor de un ticket doméstico y el 7% de uno internacional. Los porcentajes forman parte de los costos que intervienen en la estructura final de los boletos.

En ese contexto, la evolución de los mercados aéreos dependerá tanto del crecimiento de la demanda como de la capacidad de los aeropuertos para recibirla. El informe presentado en Lima identifica la infraestructura, la conectividad regional y las condiciones operativas entre los principales aspectos que deberá atender la industria para acompañar el aumento previsto del tráfico hacia 2045.