Detuvieron al tesorero de una comisión de padres por el faltante de $20 millones para una Estudiantina

El tesorero de una comisión de padres fue detenido por presunta administración infiel de los fondos destinados a una Estudiantina. Familias sostuvieron que el perjuicio podría llegar a $20 millones tras revisar comprobantes bancarios.
El faltante de fondos para la Estudiantina de la EPET Nº 34 de Posadas podría alcanzar los 20 millones de pesos, según estimaron las familias tras revisar las cuentas y reunir comprobantes. La denuncia inicial fue por $5.769.757 y derivó en la detención del tesorero de la comisión.
El sospechoso fue identificado como Héctor Enrique B., de 37 años, quien había quedado a cargo de administrar el dinero destinado a los trajes, estructuras y demás gastos vinculados con la participación de los estudiantes.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el domingo 27 de septiembre por una mujer de 35 años ante la Comisaría 19ª, dependiente de la Unidad Regional I. El expediente quedó bajo investigación por el presunto delito de administración infiel.
Investigan el destino del dinero
De acuerdo con la presentación, el hombre habría utilizado para gastos personales $5.769.757 que pertenecían a la comisión de la Estudiantina.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los efectivos policiales detuvieron al tesorero, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se reconstruían los movimientos financieros.
Una mujer también fue notificada de la instrucción de la causa por su presunta vinculación con los hechos investigados.
La comisión había creado una cuenta destinada exclusivamente a registrar los ingresos y egresos correspondientes a la presentación estudiantil.
Los fondos provenían de aportes particulares y de numerosas actividades realizadas por alumnos y familiares desde comienzos de año.
El monto podría ser mayor
Aunque la denuncia inicial estableció un presunto perjuicio de casi seis millones de pesos, las familias advirtieron que la cifra podría incrementarse con la incorporación de nuevos comprobantes.
Silvana Fernández, integrante de la comisión de padres, explicó que durante la revisión detectaron que había más dinero en la cuenta del que conocían inicialmente.
“Ahora se están acercando los padres a mostrar los comprobantes y a ampliar las denuncias. Los montos están subiendo porque había más dinero en la cuenta de lo que nosotros teníamos conocimiento”, sostuvo.
Según las estimaciones de las familias, el faltante podría llegar a 20 millones de pesos. Sin embargo, será la investigación judicial la que deberá establecer el monto definitivo, el destino de los fondos y las eventuales responsabilidades.
Meses de trabajo para reunir los fondos
Los estudiantes y sus familias habían organizado ventas de pastelitos, empanadas, locro y otros alimentos para reunir el dinero necesario. A esas actividades colectivas se sumaron los aportes particulares destinados a pagar trajes, tocados, sombreros, instrumentos y materiales para las estructuras.
“Los chicos trabajaron, vendieron y toda esa plata no está”, expresó Fernández al describir la situación.
La madre explicó que cada familia conservaba los comprobantes correspondientes a sus aportes y que esa documentación sería presentada en la causa. “Cada padre tiene los comprobantes de los pagos realizados en tiempo y forma”, remarcó.
Entregaron un automóvil como garantía
El faltante quedó al descubierto cuando la comisión debía completar el pago de los trajes utilizados durante las primeras noches de la Estudiantina.
Las familias debían retirar las prendas un miércoles, pero la entrega comenzó a demorarse porque no contaban con los fondos necesarios para cancelar la confección.
“Eso se iba dilatando porque no llegábamos a cubrir el pago”, relató Fernández.
Ante la imposibilidad de abonar, un automóvil fue dejado como garantía para que la modista permitiera retirar las prendas y los estudiantes pudieran participar del desfile.
“El auto sigue en la casa de la modista, el dinero de la modista no está y, obviamente, el dinero de la escuela tampoco”, afirmó.
La deuda con la trabajadora ascendía a aproximadamente $3.400.000, según señalaron desde la comisión.
La participación de los estudiantes quedó comprometida
La EPET Nº 34 contaba con alrededor de 76 alumnos distribuidos entre el cuerpo de baile y la banda de música. Otros 15 a 20 jóvenes participaban en la construcción de la carroza.
Los estudiantes habían ensayado principalmente durante los fines de semana y dedicado varios meses a organizar actividades para financiar su presentación.
La falta de fondos puso en riesgo la continuidad de la escuela en el Show de Scolas, para el cual todavía debían completar estructuras y afrontar diferentes gastos.
“No tenemos recursos. Ese dinero estaba y ahora no contamos con él”, manifestó la integrante de la comisión.
Los estudiantes habían presentado durante la segunda noche de calle la propuesta “Zelda: entre dos mundos”, inspirada en la reconocida saga de videojuegos.
“Los dejaron en cero”
Los alumnos recibieron la noticia después de meses de trabajo y preparación. Representantes del cuerpo de baile y de la banda expresaron su angustia por lo ocurrido.
“Desde principios de año venimos trabajando con todo esto. Los padres y los chicos salíamos a vender, y que nos arruinen ese esfuerzo nos da mucha tristeza”, señalaron Rocío Fernández y Morena Abalo, directoras de cuerpo.
Carlos Acuña y Santiago Villagra, directores de banda, también describieron el impacto que tuvo la denuncia entre los jóvenes. “Fue algo muy shockeante porque se venía trabajando desde el año pasado y habíamos depositado nuestra confianza en quienes administraban el dinero”, manifestaron.
Silvana Fernández resumió las consecuencias del hecho: “Barrieron toda la ilusión de los chicos, los dejaron en cero y tenemos que empezar de vuelta”.
La escuela organizó nuevas actividades
Ante la situación, los estudiantes, las familias y las autoridades de la institución comenzaron a organizar nuevas ventas para reunir recursos.
El director de la EPET Nº 34, Gustavo Acuña, explicó que la escuela se concentró en acompañar a los alumnos, sin intervenir en la determinación de responsabilidades porque el caso ya estaba judicializado.
“Lo que estamos haciendo es contener a los chicos y explicarles que ellos no tienen ninguna responsabilidad”, indicó.
El equipo directivo y la cooperadora reunieron dinero para comprar los insumos necesarios para una primera venta de alimentos.
También preparaban nuevas actividades que serían difundidas mediante las redes sociales, además de una venta de pollos o galetos.
Solicitaron donaciones y mercadería
La comunidad educativa pidió aportes económicos y donaciones de mercadería que pudiera utilizarse en las iniciativas destinadas a recaudar fondos.
“No hay tiempo para lamentarse. Tenemos que transmitir alegría, voluntad y seguir adelante”, expresaron los directores de banda.
Las familias también pidieron preservar a los hijos de las personas involucradas en la causa, debido a que son menores y compañeros de los estudiantes afectados.
“Son chicos que no tienen la culpa de las decisiones de los adultos. Pedimos que se resguarde a todos los menores”, remarcó Fernández.
Mientras la investigación avanzaba sobre las cuentas y los movimientos del dinero, la comunidad educativa buscaba reconstruir en pocas semanas los recursos reunidos durante todo el año para garantizar su participación en el Show de Scolas.