Anticipan lluvias superiores a lo normal en Entre Ríos durante el inicio de octubre

Las lluvias que se registran en el final de septiembre sobre buena parte del centro y el noreste de Argentina, marcan el inicio de una etapa con mayor actividad de precipitaciones. La atmósfera comenzará a organizar un escenario más húmedo sobre la región Pampeana y el NEA, en plena implantación del maíz temprano y de preparación de lotes para la campaña gruesa.

La actualización del pronóstico extendido del Centro Europeo (ECMWF) anticipa lluvias por encima de los niveles habituales en la mayor parte del centro y el norte argentino durante la primera semana de octubre, con valores de 30 a 50 milímetros superiores a lo normal. Sin embargo, esa tendencia no se mantendrá uniforme a lo largo de la quincena.

Excesos en el Litoral, el NEA y la región Pampeana

Durante la primera semana del décimo mes del año, la señal húmeda será casi generalizada. Las anomalías más marcadas se ubicarán en el NEA, con Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y se extenderán sobre Santa Fe, Entre Ríos, gran parte de Buenos Aires, La Pampa y el sur y este de Córdoba. En contraste, el Río de la Plata, el AMBA y el norte de Córdoba quedarían cerca de lo normal.

Los excesos serán del orden de 30 mm a 50 mm por encima de lo normal, e incluso podrían superar ese umbral en sectores del Litoral y la región Pampeana. Sin embargo, no responderán a un único evento: surgirán de la suma de las lluvias de este lunes y de un nuevo pulso previsto para el fin de semana, por lo que se distribuirán de manera más repartida.

Para el sector agropecuario, la primera semana será favorable para la recarga de los perfiles de suelo en gran parte de la región Pampeana y el Litoral. El reparto en dos eventos reducirá el riesgo de escurrimiento, aunque en los lotes con perfiles ya cargados podrían aparecer anegamientos puntuales y dificultades de transitabilidad que demorarían la siembra de maíz temprano.

El eje húmedo se correrá hacia el oeste

Según indica el sitio Meteored, del 5 al 12 de octubre, el patrón cambiará de manera significativa. Las anomalías positivas se trasladarán hacia el oeste y el norte, con desvíos de 30 mm a 50 mm sobre Córdoba, San Luis, La Pampa, el este de Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, además del norte de la Patagonia y el norte del NEA.

Mientras tanto, el este de la región Pampeana quedaría cerca de lo normal o por debajo. El este de Entre Ríos y el centro de Buenos Aires, podrían registrar déficits de 10 mm a 20 mm. Esto no significa que no vaya a llover, sino que los acumulados serían menores que los habituales para la época.

Desde el punto de vista agropecuario, este giro podría abrir una ventana para avanzar con las labores en el este pampeano luego de las precipitaciones de la primera semana, mientras que el oeste agrícola de Córdoba, San Luis y La Pampa recibiría un aporte clave para la implantación. El contraste confirmará un inicio de octubre dinámico, con lluvias que avanzarán desde el Litoral hacia el oeste.