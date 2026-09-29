Adolfo Cambiaso fue designado como embajador para promocionar el deporte argentino

El referente mundial del polo tendrá rango protocolar de embajador mientras cumpla una misión especial destinada a promocionar internacionalmente el deporte y la oferta argentina.
El Gobierno nacional le asignó al reconocido polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, con el objetivo de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino y, particularmente, del polo. La función será desempeñada sin remuneración y no generará gastos para el Estado.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1116/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.
La categoría diplomática fue concedida únicamente a efectos del rango protocolar y mientras dure el cometido especial establecido por el Poder Ejecutivo. La medida se amparó en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación.
Cuál será la función de Cambiaso
El decreto le encomendó a Cambiaso contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, especialmente del polo, como una herramienta para fortalecer la imagen y el posicionamiento de Argentina en el exterior.
La tarea deberá realizarse en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que tendrá a su cargo establecer los lineamientos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de la misión.
Entre los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo destacó el potencial de las actividades económicas relacionadas con el deporte para contribuir a las exportaciones de bienes y servicios, generar oportunidades de negocios y favorecer el desarrollo turístico.
El polo como plataforma de promoción internacional
El Gobierno consideró que el deporte puede funcionar como una plataforma para proyectar internacionalmente el talento argentino y, al mismo tiempo, promover la oferta exportable y los atractivos turísticos del país.
En ese marco, el decreto hizo especial referencia al polo argentino, al señalar que ocupa un lugar destacado a nivel mundial y que cuenta con potencial para impulsar bienes, servicios y experiencias turísticas relacionadas con la disciplina.
Sobre Cambiaso, el Ejecutivo destacó su “extensa y destacada trayectoria deportiva” y consideró que se encuentra entre los principales referentes del polo argentino en el mundo.
Sus antecedentes deportivos y su proyección internacional fueron los argumentos utilizados para encomendarle la nueva función de representación.
Qué implica el rango de embajador
La Ley 20.957 del Servicio Exterior permite al Poder Ejecutivo asignar la categoría diplomática de embajador a personas que no pertenecen al Cuerpo Permanente del Servicio Exterior cuando deban realizar cometidos especiales y concretos.
En este caso, Cambiaso tendrá la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario solamente a efectos del rango protocolar y durante el período en que desarrolle la tarea encomendada.
Por lo tanto, el decreto no dispuso su incorporación permanente a la carrera diplomática, sino que vinculó expresamente el rango a la misión de promoción internacional del deporte argentino.
La tarea no tendrá remuneración
Otro punto establecido expresamente en la normativa es que Cambiaso desarrollará el cometido especial con carácter “ad honorem”.
Además, el artículo 4° determinó que la medida “no genera erogación presupuestaria alguna al Estado Nacional”.
Cancillería será ahora el organismo encargado de establecer la coordinación y los lineamientos bajo los cuales el referente del polo desarrollará su tarea de promoción del deporte argentino en el exterior.