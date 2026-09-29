Una distribuidora de golosinas despidió a 53 trabajadores y podrían ser casi 100

La distribuidora mayorista Potigian despidió a 53 trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de su centro de distribución ubicado en la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Desde el sector gremial señalaron que podrían existir otras 42 desvinculaciones, aunque esa cifra todavía no fue confirmada.

Los telegramas fueron recibidos el lunes, durante el feriado por el Día del Empleado de Comercio. Ante las cesantías, el sindicato rechazó las notificaciones y realizó una protesta frente al establecimiento para reclamar que la empresa reincorpore a los afectados.

Potigian forma parte del Grupo Goldfarb, conglomerado empresario que también controla al mayorista Diarco. El conflicto llegó este martes a una audiencia en la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, informó Infobae.

Podrían ser cerca de 100 los trabajadores afectados

Carlos Rodríguez, dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, confirmó 53 despidos entre trabajadores mercantiles y señaló que el Ministerio de Trabajo podría disponer una conciliación obligatoria.

Además, trascendió la existencia de otras 42 posibles desvinculaciones que alcanzarían a trabajadores vinculados al gremio de Camioneros. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada oficialmente.

De corroborarse esos casos, el conflicto podría involucrar a alrededor de 95 trabajadores. Hasta el momento, la cifra confirmada por el sindicato mercantil es de 53 cesantías.

Qué argumento dio la empresa

Durante la audiencia laboral, representantes de Potigian justificaron los despidos por la caída de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio.

La explicación fue presentada ante el reclamo sindical para revertir las desvinculaciones. El Sindicato de Empleados de Comercio mantuvo su rechazo a los telegramas y pidió la reincorporación de los trabajadores.

Una eventual conciliación obligatoria abriría un período de negociación entre la compañía y el gremio. Hasta el momento, no se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense haya formalizado la medida.

Una distribuidora con alcance nacional

Potigian se dedica a la distribución mayorista de golosinas, alimentos, cigarrillos y otros productos, además de desarrollar servicios logísticos para diferentes comercios y estaciones de servicio.

Según la información corporativa de la firma, opera como proveedor y operador logístico para cadenas de estaciones de servicio y su red alcanza a más de 2.000 estaciones, 2.900 kioscos, 1.700 autoservicios y otros 1.000 comercios.

La compañía informa además que dispone de 60 vehículos de reparto y 14.500 posiciones de depósito. El conflicto laboral se concentra en el establecimiento de Esteban Echeverría desde el cual desarrolla parte de esas operaciones.