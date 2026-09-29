Entre Ríos definirá en Villaguay su delegación para el Festival Nacional del Malambo 2027

REDACCIÓN ELONCE
El selectivo provincial se realizará el 3 de octubre en Villaguay y reunirá representantes de más de 20 localidades. De allí surgirá la delegación de músicos, bailarines y malambistas que viajará a Laborde en enero.
El Festival Nacional del Malambo 2027 comienza a tomar forma para Entre Ríos, que este 3 de octubre realizará en Villaguay el selectivo para conformar la delegación provincial que participará de la 59ª edición del tradicional encuentro de Laborde.
Fernando Gorosito, delegado de Entre Ríos para el Festival Nacional del Malambo, explicó que la instancia provincial comenzará a las 16 horas en el gimnasio de La Inmaculada, ubicado sobre calle Córdoba. La actividad será organizada junto con la histórica Escuela de Folklore "El Sauce" de Villaguay, que cuenta con más de 60 años de trayectoria.
"Tenemos participantes del Paraná, Uruguay y Guayquiraró. La provincia está bien representada, con más de 20 localidades presentes en el selectivo", destacó Gorosito. La inscripción ya finalizó y habrá competidores en 14 de los 17 rubros contemplados por el certamen nacional.
Una delegación de hasta 60 representantes
De acuerdo con el delegado, Entre Ríos suele concurrir a Laborde con una representación de aproximadamente 50 a 60 integrantes, entre músicos, bailarines y malambistas. Los ganadores del selectivo del sábado quedarán definidos hacia la medianoche.
Entre los participantes estarán Soledad y Franco, integrantes de Enlace Litoral, pareja de danza que representó a Entre Ríos durante 2026 y buscará nuevamente un lugar. También competirán Benicio y Ramiro, malambistas de Viale, en malambo individual categoría menor.
"Entre Ríos particularmente no tiene campeón nacional de malambo, pero siempre hemos hecho papeles dignos", sostuvo Gorosito. Además, remarcó que la provincia se ha distinguido especialmente en parejas y conjuntos de danza y en los rubros musicales.
La delegación seleccionada viajará a Laborde, Córdoba, donde la 59ª edición del Festival Nacional del Malambo se desarrollará del 10 al 16 de enero de 2027.