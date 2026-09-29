Gualeguaychú: una mujer volvió a una casa para devolver la bicicleta que habría hurtado y fue aprehendida

Un hurto en Gualeguaychú derivó este martes al mediodía en la aprehensión de una mujer de 37 años y en la recuperación de distintos elementos que, según informó la Policía, habían sido sustraídos de la vivienda de un hombre de avanzada edad.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Octava y se desarrolló en inmediaciones de las calles Galeano e Irazusta. La intervención se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una situación de conflicto entre un hombre y una mujer.

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales determinaron, de acuerdo con la información oficial, que la mujer habría sustraído del domicilio una bicicleta, dos frazadas y una billetera que contenía dinero.

(PER)

Regresó para devolver la bicicleta y fue demorada

Según se indicó, la sospechosa se encontraba nuevamente en el lugar porque había regresado con la intención de devolver la bicicleta. En esas circunstancias, fue identificada y demorada por los efectivos que habían acudido ante el llamado de los vecinos.

Tras constatar lo sucedido, los uniformados comunicaron el procedimiento a la Fiscalía de Propiedad. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la aprehensión de la mujer de 37 años y el inicio de las correspondientes actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

En el operativo también intervino personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que colaboró con el traslado de la aprehendida. La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Los elementos denunciados como sustraídos pudieron ser recuperados tras la intervención policial. Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales competentes para avanzar con las medidas correspondientes.