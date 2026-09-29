Explosión fatal en planta industrial de Santa Fe: murieron dos operarios y hay cuatro heridos

Dos hombres murieron y otras cuatro personas resultaron heridas tras una grave explosión en un tanque de metanol de la empresa Albardon Bio, ubicada en Puerto General San Martín, en el sur de la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió este martes por la tarde mientras se realizaba la descarga de un camión.

El episodio se produjo en el establecimiento situado en la zona de avenida América y Vucetich. Según las primeras informaciones, la explosión ocurrió durante tareas vinculadas con la descarga del vehículo, aunque todavía se investigan las circunstancias que desencadenaron el siniestro.

Los dos operarios que fallecieron pertenecerían a una empresa tercerizada que se encontraba realizando trabajos dentro del predio de Albardon Bio, informó AIRE.

Cuatro personas resultaron heridas

Además de las dos víctimas fatales, otras cuatro personas sufrieron heridas como consecuencia de la explosión.

Entre los heridos, según la prensa local, un trabajador sufrió quemaduras en el 60 % de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario.

Tras la explosión se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, ambulancias y también intervino un helicóptero sanitario para asistir a las personas afectadas.

Investigan qué provocó la explosión

La onda expansiva provocó además el colapso de distintas estructuras dentro del establecimiento de biocombustibles, de acuerdo con las primeras informaciones conocidas tras el episodio.

Hasta el momento, no se determinaron las causas de la explosión. La investigación deberá establecer qué ocurrió durante la descarga del camión y qué circunstancias provocaron el incidente.

El metanol es un producto químico altamente inflamable utilizado en diferentes procesos industriales, entre ellos como combustible y como materia prima para la elaboración de diversos productos químicos.

Las actuaciones continuaban para determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades vinculadas con el siniestro que dejó dos trabajadores muertos y cuatro heridos.

El comunicado de la empresa tras la explosión

Tras el hecho, Establecimiento El Albardón S.A. difundió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las personas afectadas y sus familias. La firma hizo referencia a “la víctima fatal confirmada por las autoridades” y aseguró que quedó a disposición para colaborar ante la emergencia.

Respecto de las circunstancias del episodio, la empresa indicó que “durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista se produjo una explosión en un tanque de metanol”. Además, aclaró que tanto las causas del hecho como los daños ocasionados permanecían bajo investigación.

La compañía informó también que “de inmediato se activaron las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental previstas para este tipo de contingencia”.

Finalmente, remarcó que se trata de información preliminar y señaló: “Estamos llevando adelante una investigación exhaustiva y compartiremos novedades a medida que se disponga de información confirmada”.