Chocó contra tres autos estacionados: no tenía licencia y circulaba con el DNI vencido

Un auto chocó contra tres vehículos estacionados durante la tarde de este martes en calle Carbó, entre Cura Álvarez y Alsina, en Paraná. El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 y, pese a la magnitud del impacto, no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un hombre de 62 años circulaba al mando de un Volkswagen Gol por calle Carbó y, luego de atravesar la intersección con Cura Álvarez, perdió el control del rodado y se desplazó hacia el sector derecho de la calzada, donde estaban estacionados otros vehículos.

El Gol impactó inicialmente contra un Chery QQ, que sufrió importantes daños tanto en la parte trasera como delantera. A raíz del golpe, este vehículo fue desplazado y chocó contra un Chevrolet Corsa, que a su vez terminó impactando contra una camioneta Ford Ranger. De esta manera, cuatro rodados quedaron involucrados en el siniestro.

El fuerte impacto y el relato de los propietarios

Alberto, propietario del Chery QQ, contó que se encontraba dentro de una sala velatoria cuando le informaron lo sucedido. “Afortunadamente no estábamos en el vehículo. Lo habíamos dejado estacionado y estábamos en la sala de velatorio cuando nos avisaron que nos lo habían chocado”, relató.

Sobre las consecuencias del accidente, señaló: “Los daños materiales fueron bastante importantes para los tres vehículos, principalmente para el nuestro. Está dañado adelante y atrás. Era un auto que estaba impecable”.

El hombre indicó que, según pudo conocer posteriormente, el conductor del Volkswagen Gol habría realizado una maniobra hacia la derecha antes del impacto.

“Se distrajo y evidentemente volanteó sin querer hacia la derecha. Ahí fue cuando agarró el auto de atrás, mi auto chocó a un Corsa y el Corsa chocó una Ford Ranger”, explicó.

“Sentimos el estruendo y los autos ya se habían movido”

Gustavo, comerciante de la zona y propietario de otro de los vehículos afectados, también describió el momento del accidente. Según manifestó, el conductor podría haber atravesado una descompensación antes de producirse la colisión.

“Para mí fue una descompostura, una descompensación, porque venía de pasar un mal momento. Salía del Hospital San Martín y no sé si lo encerró un auto o qué le pasó, pero chocó y produjo el choque en cadena”, sostuvo.

El comerciante aseguró que la magnitud del impacto pudo advertirse desde el interior de su local. “Estábamos adentro y sentimos el estruendo. Los autos ya se habían movido. El mío, por lo menos, unos 10 metros”, afirmó. Pese al fuerte choque, ninguno de los vehículos estacionados tenía ocupantes en ese momento.

Secuestraron el Volkswagen Gol

Tras el accidente intervinieron efectivos policiales y personal del cuerpo de inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná. Los agentes realizaron las actuaciones correspondientes y verificaron la documentación del conductor y del Volkswagen Gol.

Un auto chocó contra tres vehículos estacionados

Durante el procedimiento se constató que el hombre no contaba con licencia de conducir y que tenía el Documento Nacional de Identidad vencido. Ante estas irregularidades, los inspectores labraron una infracción y dispusieron el secuestro del automóvil.

Mientras se desarrollaba el operativo, los propietarios de los vehículos afectados intercambiaron información y documentación para avanzar con los trámites correspondientes por los daños ocasionados. La Policía permaneció en el lugar durante las actuaciones y, posteriormente, el Volkswagen Gol fue retirado.