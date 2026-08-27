Merendero de barrio Padre Kolbe pide colaboración para sostener entregas de alimentos a 126 chicos

REDACCIÓN ELONCE
El merendero Miguel Uziel Exequiel funciona desde hace siete meses por iniciativa de vecinos autoconvocados. Brinda comidas y meriendas a chicos del barrio Padre Kolbe y solicita donaciones para sostener una asistencia cuya demanda continúa creciendo.
El merendero Miguel Uziel Exequiel de barrio Padre Kolbe asiste actualmente a 126 chicos y solicita donaciones de alimentos para poder sostener la entrega de comidas y meriendas. El espacio funciona desde hace siete meses en Paraná y es llevado adelante por vecinos autoconvocados.
Alejandro Márquez, integrante del merendero, explicó a Elonce que la cantidad de chicos que recurren al lugar fue aumentando. "Estaríamos necesitando la ayuda de la ciudadanía para poder seguir asistiendo a los chicos que ya tenemos. Son 126 en el barrio", expresó.
El vecino agradeció además el acompañamiento que reciben del Ministerio de Desarrollo Humano y de la coordinadora Soledad Solanas. Sin embargo, señaló que los recursos resultan insuficientes ante las necesidades de las familias. "Se nos dificulta un montón porque son muchos niños", indicó.
Qué alimentos necesita el merendero
Los vecinos explicaron que la frecuencia de las entregas depende principalmente de la cantidad de mercadería disponible. Actualmente brindan asistencia dos veces por semana y buscan garantizar tanto comidas como meriendas para los chicos.
"Hay chicos que no tienen para comer, no tienen para tomar una taza de leche o comer un pedacito de pan", manifestaron. Entre los productos que necesitan mencionaron fideos, arroz, puré de tomate, aceite, leche y otros alimentos no perecederos que puedan utilizarse para cocinar.
Otra de las integrantes, explicó que la demanda creció durante los siete meses de funcionamiento. Cuando las donaciones no alcanzan, los propios colaboradores realizan aportes. "Por ahí sacan de sus bolsillos para comprar un fideo, un arroz, un aceite, lo que hace falta para que no se queden sin comer los chicos", contó.
Una iniciativa sostenida por vecinos
Márquez destacó que el espacio funciona gracias al trabajo comunitario. "Somos vecinos autoconvocados, todos trabajamos en conjunto", remarcó. Además de preparar alimentos, reciben otras donaciones que posteriormente distribuyen entre las familias.
Entre las acciones recientes, los vecinos organizaron una celebración por el Día del Niño, preparada durante aproximadamente dos meses. También recibieron ropa donada por personas de General Ramírez, que será entregada a niños y familias del barrio Padre Kolbe.
Quienes quieran colaborar con el merendero Miguel Uziel Exequiel pueden comunicarse al 3435344893. "Un granito de arena le hace bien al corazón de los chicos y la felicidad de los chicos es grande", expresó Márquez al convocar a la solidaridad de los paranaenses.