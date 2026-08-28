Tras brillar en el Mundial U17, Borrero Müller fue convocada a la U19 y sueña con llegar a Las Panteras

REDACCIÓN ELONCE
La paranaense de 15 años fue la cuarta máxima anotadora del Mundial U17 de vóley femenino disputado en Chile. Tras destacarse con la Selección Argentina, fue convocada para entrenar con la U19 y reconoció que su gran sueño es "llegar a Las Panteras".
Catalina Borrero Müller brilló en el Mundial U17 de vóley femenino y regresó a Paraná después de protagonizar una destacada actuación con la Selección Argentina en Chile. Con apenas 15 años, la jugadora de Rowing finalizó como la cuarta máxima anotadora de toda la competencia.
La joven entrerriana convirtió 152 puntos durante el torneo y tuvo actuaciones sobresalientes. Entre ellas se destacó el encuentro frente a Japón, en el que consiguió 34 tantos. También sumó 18 ante Brasil, 21 frente a República Dominicana y 19 contra Perú, entre otros registros.
"Estoy muy contenta y satisfecha", expresó Catalina en diálogo con Elonce, durante el programa Buenas Noches. Argentina finalizó en el puesto 12 y, aunque reconoció que esperaban llegar más lejos, valoró la experiencia: "No era el resultado que esperábamos. Nos quedó ese sabor amargo de no poder estar más arriba, pero estoy muy contenta por todo lo vivido".
El orgullo de representar a Argentina
Borrero Müller comenzó a practicar vóley desde pequeña, aunque fue en 2022 cuando empezó a hacerlo de manera competitiva. Actualmente mide 1,85 metros y se desempeña como punta receptora, una posición en la que lleva menos de dos años.
Sobre haber terminado entre las principales anotadoras del Mundial, admitió: "Es muy loco porque tengo 15 años y hace poco que estoy jugando en esta posición". Para la paranaense, el rendimiento también representa una confirmación del camino recorrido: "Me pone bien porque siento que estoy haciendo bien las cosas, entrenando y mejorando".
Ponerse la camiseta argentina tuvo además un significado especial. "Es un orgullo. Estoy representando a mi familia, a mi provincia, a mis amigos y a mi club", destacó. El vóley forma parte de su historia familiar: su madre, Ivana Müller, también integró la Selección Argentina, mientras que su padre practicó este deporte.
La convocatoria a la U19 y el sueño de Las Panteras
Su rutina combina la escuela secundaria con gimnasio y entrenamientos. Catalina asiste a la Escuela Centenario y, después de perder varios días de clases por el Mundial, ahora deberá recuperar contenidos mientras continúa con su exigente calendario deportivo.
El próximo desafío será incluso en una categoría superior. "Ahora estoy convocada para entrenar con la U19", confirmó. La concentración comenzará el 12 de septiembre y será la última antes del Sudamericano. Si queda seleccionada, disputará el certamen previsto para octubre.
A pesar de su gran presente, Catalina tiene claro qué necesita mejorar: "La paciencia conmigo", respondió al analizar su juego y reconoció que suele exigirse demasiado ante los errores. Mientras continúa creciendo, ya tiene definido su mayor objetivo deportivo. Cuando le preguntaron por su sueño, no dudó: "Llegar a Las Panteras".