Usar la tarjeta en dólares fuera del país: qué trámites hacer previamente

Quienes planean viajar al exterior y utilizar una tarjeta para realizar consumos en dólares deben revisar previamente su configuración bancaria. Una compra, una reserva o una extracción pueden ser rechazadas si la entidad detecta movimientos inusuales.

El primer paso es consultar si el banco exige informar el viaje. Algunas entidades solicitan declarar las fechas y los países que serán visitados desde la aplicación, el home banking o mediante atención telefónica.

La gestión es especialmente importante cuando el recorrido incluye varios destinos. Al conocer el itinerario, el banco puede diferenciar los consumos legítimos de operaciones que podrían activar sus controles de seguridad.

Revisar la tarjeta de débito

Antes de viajar, el usuario debe verificar qué cuenta está vinculada a la tarjeta de débito para las compras internacionales. Si posee cajas de ahorro en pesos y en dólares, deberá comprobar cuál quedó seleccionada.

Cuando la cuenta asociada tiene saldo en moneda estadounidense, los consumos pueden descontarse directamente de esos fondos. Si está vinculada a una cuenta en pesos, la entidad realizará la conversión correspondiente y aplicará el tipo de cambio y los recargos vigentes.

La forma de seleccionar la cuenta depende de cada banco. En numerosas entidades puede modificarse desde los canales digitales, pero conviene realizar la gestión con anticipación y comprobar que el cambio quedó registrado.

Qué revisar en la tarjeta de crédito

Con la tarjeta de crédito, los consumos aparecerán en el resumen expresados en dólares. Si el titular desea cancelarlos con fondos en esa moneda, deberá consultar cómo efectuar el pago y qué sucede con el débito automático.

En algunos bancos es necesario suspender el débito automático antes del vencimiento y pagar por separado los saldos en pesos y moneda extranjera. El procedimiento y los plazos pueden variar entre entidades.

Cuando los consumos se cancelan mediante la conversión de pesos, pueden quedar alcanzados por las percepciones vigentes para operaciones en moneda extranjera. ARCA informa que esos importes funcionan como pagos a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, según corresponda.

Límites, vencimiento y alertas

También se recomienda revisar el límite disponible para compras y extracciones internacionales. Si resulta insuficiente, el cliente deberá solicitar una ampliación temporal antes de salir del país.

Otro punto importante es comprobar la fecha de vencimiento del plástico. Si caduca durante la estadía, será necesario consultar sobre una renovación anticipada para evitar quedar sin ese medio de pago.

Las notificaciones de consumo permiten controlar las operaciones prácticamente en tiempo real. Activarlas ayuda a detectar rápidamente compras desconocidas y solicitar el bloqueo ante una posible maniobra fraudulenta.

Alternativas ante una emergencia

Es conveniente guardar los números de atención internacional del banco y de la empresa emisora. También se debe conocer el procedimiento para bloquear temporal o definitivamente la tarjeta desde la aplicación.

Llevar más de un medio de pago reduce los riesgos ante una falla, un bloqueo o la pérdida del plástico. Una segunda tarjeta, algo de efectivo y otra alternativa digital pueden ser útiles durante el viaje.

Antes de partir, el titular deberá confirmar con su banco cómo se aplican estas operaciones a su producto específico. La configuración de cuentas, el pago de consumos en dólares y los mecanismos de seguridad no son idénticos en todas las entidades.