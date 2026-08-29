Pablo Laurta podrá denunciar una presunta red de trata en Entre Ríos antes de ser trasladado

La Justicia autorizó a Pablo Laurta a formular una denuncia por una presunta red de trata de menores y habilitó posteriormente su traslado a Córdoba. Actualmente permanece detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Laurta está acusado por el homicidio del remisero Martín Palacio, investigado en Entre Ríos, y deberá afrontar en Córdoba el juicio por los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y de la madre de ella, Mariel Zamudio.

La presentación vinculada con la supuesta trata forma parte de la posición que pretende sostener el acusado. Esa afirmación no fue comprobada y su recepción por parte de la Fiscalía no implica que la Justicia la considere acreditada.

La denuncia será recibida en Entre Ríos

La jueza de Garantías Nº 4 de Concordia, María Gabriela Seró, hizo lugar al pedido presentado por Pablo Laurta y su abogado defensor, Augusto Lafferriere.

El detenido será trasladado bajo custodia desde la cárcel de Paraná hasta una dependencia del Ministerio Público Fiscal, donde podrá exponer los hechos que pretende denunciar.

El movimiento tendrá como finalidad exclusiva recibir su presentación. Luego deberá regresar a la unidad penitenciaria hasta que se concrete su derivación definitiva hacia Córdoba.

Por qué fue habilitado el traslado

La magistrada consideró finalizadas las instancias de la investigación entrerriana que requerían la presencia personal del imputado. Por ese motivo, notificó a las autoridades cordobesas que quedó a su disposición.

En Córdoba, Pablo Laurta será alojado en el Complejo Carcelario Nº 2 de Cruz del Eje y deberá quedar sometido al proceso judicial abierto por el doble femicidio.

El traslado está previsto para el lunes 31 de agosto, una vez cumplidas las medidas ordenadas en Entre Ríos. La operación se desarrollará con custodia policial.

La defensa evalúa cuestionar la medida

El abogado Augusto Lafferriere analiza realizar una presentación para intentar impedir que su defendido sea alojado en Córdoba. Su argumento es que el cambio agravaría las condiciones actuales de detención.

La defensa sostiene que el traslado lo alejaría todavía más de sus padres, quienes viven en Montevideo. Sin embargo, según la información conocida, Laurta no recibió hasta el momento visitas de familiares.

Mientras permanezca en Entre Ríos, continuará alojado separado de los demás internos por razones de seguridad. La resolución sobre cualquier planteo contra su derivación deberá adoptarse antes de que se concrete el operativo.