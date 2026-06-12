“Laurta tiene mucho para contar y lo hará en primera persona”, adelantó su abogado

REDACCIÓN ELONCE
El abogado Augusto Lafferriere confirmó a Elonce que representará a Pablo Laurta en la causa por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio. Indicó que el acusado ratificará su designación la próxima semana y adelantó que brindará su versión de los hechos.
La causa que investiga el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio sumó una novedad relevante en las últimas horas. El abogado Augusto Lafferriere
confirmó que asumirá la defensa de Pablo Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo acusado por el crimen ocurrido en Entre Ríos y que, además, enfrenta en Córdoba una causa por el doble femicidio de su expareja y de su exsuegra.
Lafferriere explicó a Elonce que todavía restan cumplir algunos pasos formales para incorporarse oficialmente al expediente. Según detalló, la designación realizada por Laurta deberá ser ratificada personalmente ante la Justicia.
“Fue presentada la designación por parte del interesado, pero como fue realizada ante el Servicio Penitenciario no pueden dar fe de la misma. Por eso Laurta será trasladado el próximo martes al juzgado de Concordia para ratificarla formalmente”, indicó el letrado.
Una vez cumplido ese trámite, la defensa tendrá acceso completo al legajo de investigación para analizar la evidencia reunida por la Fiscalía, encabezada por Daniela Montangie.
La estrategia de la defensa
Lafferriere señaló que su función será garantizar el debido proceso y los derechos del acusado durante la investigación. Explicó que mantuvo dos encuentros con Laurta en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde el imputado permanece alojado.
“Nosotros desde la defensa tenemos otro rol. Nuestro trabajo será garantizar los derechos que todo ciudadano sometido a proceso tiene y que pueda brindar su versión de los hechos y que esto permita llegar a un juicio justo”, sostuvo.
El abogado reveló que desconocía previamente al acusado y que fue elegido por recomendación de otros internos extranjeros alojados en la cárcel de Paraná. Según relató, Laurta se encontraba en una celda de aislamiento cuando solicitó ser representado por él.
“Su versión de los hechos es muy distinta a la que Fiscalía tiene como teoría del caso. Entonces, nuestro rol será -como defensores- lograr que pueda comparecer al proceso, brindar su versión, buscar elementos de evidencia y elementos probatorios que permitan fundamentar ese relato que él realiza y, de esa manera, que se llegue a una sentencia justa”, explicó.
Respecto de la acusación por el crimen del remisero, Lafferriere aclaró a Elonce que aún no pudo analizar las pruebas porque todavía no fue incorporado formalmente a la causa. No obstante, confirmó que la imputación actual es por homicidio agravado, uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal argentino, y cuya pena es la prisión perpetua.
“La materialidad del hecho entendemos que va a estar acreditada. Lo que habrá que analizar es la autoría y los elementos probatorios que sustentan semejante imputación”, manifestó.
Pericias y próximas actuaciones
El defensor también confirmó que el martes Laurta será trasladado para la formación de un cuerpo de escritura destinado a futuras pericias caligráficas. El estudio buscará comparar documentos secuestrados durante la investigación con la letra del acusado.
Sobre la posición de su defendido, Lafferriere evitó adelantar detalles. Sin embargo, aseguró que Laurta tiene intención de brindar explicaciones ante la Justicia. “Él tiene mucho para contar y lo va a contar en primera persona”, afirmó el abogado, quien adelantó que podrían surgir novedades importantes en los próximos días.
Mientras tanto, la investigación por el homicidio de Martín Sebastián Palacio continúa avanzando en Entre Ríos, en paralelo con la causa que enfrenta Laurta en Córdoba por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio registrado a principios de octubre de 2025.
Se recordará que según la acusación, Laurta ingresó armado al domicilio de su ex pareja en Villa Serrana, mató a Luna Giardina y Mariel Zamudio, y huyó con el menor. La activación del Alerta Sofía y un pedido de captura internacional permitieron su detención en Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar hacia Uruguay.
Mientras tanto, en Entre Ríos, Laurta también está acusado del asesinato de Martín Palacio, quien según la investigación fue contratado para trasladarlo a Córdoba y terminó siendo víctima del imputado. Palacio habría sido asesinado en el camino -su cuerpo fue decapitado y desmembrado- y el vehículo incendiado.