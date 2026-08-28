Entre Ríos cuenta con 96 nuevos profesionales en 17 especialidades de salud.

En Entre Ríos egresaron 96 profesionales del Programa de Residencias, tanto médicas como interdisciplinarias, de los cuales 80 se formaron en establecimientos sanitarios públicos y 16 en instituciones privadas, entre 2022 y 2026. El acto de colación se desarrolló este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Coordinación de Residencias Médicas, hizo entrega de los diplomas de especialidad a quienes finalizaron el Programa de Residencias de cuatro años de duración (2022 a 2026) y también de especialidades posbásicas. Este año egresaron 80 profesionales formados en establecimientos públicos y 16 que cursaron su especialización en diferentes sedes ubicadas en instituciones privadas.
Durante el acto, declarado de Interés Ministerial mediante Resolución N° 1995/26, participaron autoridades de la cartera sanitaria provincial. El secretario de Salud de la provincia, Daniel Valentinuz refirió: "Hoy celebramos el egreso de 80 profesionales que completaron su formación en 17 especialidades en el sistema público. La formación de especialistas en salud constituye una inversión estratégica para Entre Ríos, porque nos permite disponer de profesionales que conocen nuestro territorio y las necesidades de nuestra población", remarcó el funcionario, en representación del ministro de Salud, Daniel Blanzaco quien por cuestiones de agenda no pudo asistir.
Por su parte, el director general de Hospitales, Mauro González, al dirigirse a los nuevos especialistas, valoró: "Lo que ustedes han logrado, sólo un pequeño porcentaje de los profesionales de la salud lo realiza, porque para poder llegar requiere de un esfuerzo muy grande, tanto individual como también de la familia que los rodea".
González añadió: "Es importante que, si queremos seguir generando cambios y mejorando la salud pública, cada uno de los que quieran hacer las cosas bien participe. Por eso, los espero, para que formen parte de este sistema de salud, que, si bien, puede tener errores, también tiene cosas muy buenas y dentro de ellas, están todos ustedes".
En tanto que la coordinadora de Residencias Médicas, Daniela Bello, destacó la importancia de formarse en salud pública, "porque la medicina no ocurre en el vacío: ocurre en comunidades con recursos desiguales, en contextos donde una decisión también es una decisión social. Formarse en salud pública es entender que curar a un paciente y cuidar a una población son dos caras de la misma responsabilidad, y esa mirada amplia, esa capacidad de pensar en sistemas y no solo casos individuales, es lo que transforma a un buen especialista en un verdadero agente de cambio para la comunidad", expresó.
En representación de los egresados, pronunció unas palabras la especialista en Clínica Médica, Federica Grande Orduna, que realizó su formación en el Hospital San Martín de Paraná. "Lo que nos define como residentes es la constancia y el compromiso", afirmó.
Y agregó: "La residencia, como todo lo bueno, tiene sacrificios, pero también tiene muchísimas ganancias: nosotros nos llevamos conocimientos, experiencias, herramientas dentro de un marco de formación y acompañamiento. Y nos llevamos algo que creo, es todavía más valioso: colegas. Porque, ¿qué sería de un profesional de la salud sin sus colegas? Aprendimos que la salud no se hace, ni se ejerce solos".
Por último, cabe destacar que las especialidades contempladas en esta cohorte fueron: Anestesiología; Cardiología; Cirugía General; Clínica Médica; Cuidados Paliativos; Emergentología; Epidemiología; Medicina General y Familiar; Neonatología; Neurología; Obstetricia Comunitaria; Odontología; Ortopedia y Traumatología; Pediatría; Salud Mental Comunitaria; Terapia Intensiva Infantil y Tocoginecología.