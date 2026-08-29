 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Expo Rural Gualeguaychú: confirmaron la grilla artística y aseguran que el 98% de stands está vendido

La muestra se realizará del 11 al 13 de septiembre con una destacada grilla artística, la Exposición Nacional Hereford y empresas de todo el país, además de una amplia oferta de bienes y servicios para el sector agropecuario.

29 de Agosto de 2026
La 133° edición de la Expo se desarrollará entre el 11 y 13 de septiembre
La 133° edición de la Expo se desarrollará entre el 11 y 13 de septiembre Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

La muestra se realizará del 11 al 13 de septiembre con una destacada grilla artística, la Exposición Nacional Hereford y empresas de todo el país, además de una amplia oferta de bienes y servicios para el sector agropecuario.

La 133ª Expo Rural Gualeguaychú ya tiene casi todo listo para una nueva edición que se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La organización confirmó una nutrida programación de espectáculos, una fuerte presencia del sector agropecuario y un respaldo comercial que alcanza el 98% de los espacios para expositores vendidos.

 

El tradicional predio de la Sociedad Rural reunirá durante tres jornadas a productores, empresas, cabañas, artistas y familias en uno de los eventos más importantes del calendario rural entrerriano.

Música, danza y artistas locales en el escenario principal

 

La propuesta artística estará coordinada y conducida por Natacha Piquet, con espectáculos durante las tardes del sábado y domingo.

 

El sábado subirán al escenario los ballets Almas Nativas y Raíces de mi Pueblo, la banda de cumbia La Chola, el folclore de Ignacio Sartori, el chamamé de Los Tierra del General y, por primera vez en Gualeguaychú, Tomás Zacarías, uno de los referentes jóvenes más populares del género.

 

El domingo será el turno de la Escuela de Folclore Siembra Entrerriana, los ballets Herencia Viva, Remanso Entre Ríos e Immer Jung, el Grupo de Bombos Latidos, las cantantes Mariana “Bichi” Suárez y Alma Luján, además del chamamé de Los Romero y Compañía y el cierre bailable con Los Del Cerro.

 

Las aperturas de ambas jornadas contarán con participaciones especiales de Fran, Espineles, Dalma Roldán y Roberto Russell.

La ganadería tendrá un lugar central

 

Además del atractivo cultural, la Expo volverá a posicionarse como una de las principales muestras ganaderas del país.

Foto: Sociedad Rural Gualeguaych&uacute;
Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

 

Uno de los momentos más esperados será la Exposición Nacional Hereford, que reunirá destacados ejemplares y cabañas de diferentes provincias, consolidando a Gualeguaychú como una sede de referencia para la genética bovina argentina.

 

La programación también incluirá actividades vinculadas a Caballos Criollos, exhibiciones y propuestas destinadas al sector productivo.

Empresas nacionales y lanzamientos exclusivos

 

La expectativa comercial también marca un récord para esta edición. Según informó la organización, el 98% de los espacios destinados a empresas ya fue comercializado, con participación de firmas locales, regionales y nacionales.

Foto: Sociedad Rural Gualeguaych&uacute;
Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

 

Entre los rubros con mayor protagonismo se destacan las empresas de maquinaria agrícola, varias de las cuales llegarán con nuevos productos y lanzamientos exclusivos para el mercado argentino, ofreciendo una vidriera tecnológica para productores y contratistas.

Habrá transmisión en vivo para Entre Ríos y Santa Fe

 

La Sociedad Rural confirmó además una amplia cobertura televisiva durante el domingo, con un programa especial en directo que se emitirá al mediodía y durante la tarde para Entre Ríos y Santa Fe.

Foto: Sociedad Rural Gualeguaych&uacute;
Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

 

Con una grilla artística consolidada, una agenda ganadera de primer nivel y casi la totalidad de sus espacios comerciales vendidos, la Expo Rural Gualeguaychú 2026 se perfila como una de las ediciones más convocantes de los últimos años.

Temas:

Expo Rural Gualeguaychú Expo Rural
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso