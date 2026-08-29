Expo Rural Gualeguaychú: confirmaron la grilla artística y aseguran que el 98% de stands está vendido

La 133° edición de la Expo se desarrollará entre el 11 y 13 de septiembre

La 133ª Expo Rural Gualeguaychú ya tiene casi todo listo para una nueva edición que se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La organización confirmó una nutrida programación de espectáculos, una fuerte presencia del sector agropecuario y un respaldo comercial que alcanza el 98% de los espacios para expositores vendidos.

El tradicional predio de la Sociedad Rural reunirá durante tres jornadas a productores, empresas, cabañas, artistas y familias en uno de los eventos más importantes del calendario rural entrerriano.

Música, danza y artistas locales en el escenario principal

La propuesta artística estará coordinada y conducida por Natacha Piquet, con espectáculos durante las tardes del sábado y domingo.

El sábado subirán al escenario los ballets Almas Nativas y Raíces de mi Pueblo, la banda de cumbia La Chola, el folclore de Ignacio Sartori, el chamamé de Los Tierra del General y, por primera vez en Gualeguaychú, Tomás Zacarías, uno de los referentes jóvenes más populares del género.

El domingo será el turno de la Escuela de Folclore Siembra Entrerriana, los ballets Herencia Viva, Remanso Entre Ríos e Immer Jung, el Grupo de Bombos Latidos, las cantantes Mariana “Bichi” Suárez y Alma Luján, además del chamamé de Los Romero y Compañía y el cierre bailable con Los Del Cerro.

Las aperturas de ambas jornadas contarán con participaciones especiales de Fran, Espineles, Dalma Roldán y Roberto Russell.

La ganadería tendrá un lugar central

Además del atractivo cultural, la Expo volverá a posicionarse como una de las principales muestras ganaderas del país.

Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

Uno de los momentos más esperados será la Exposición Nacional Hereford, que reunirá destacados ejemplares y cabañas de diferentes provincias, consolidando a Gualeguaychú como una sede de referencia para la genética bovina argentina.

La programación también incluirá actividades vinculadas a Caballos Criollos, exhibiciones y propuestas destinadas al sector productivo.

Empresas nacionales y lanzamientos exclusivos

La expectativa comercial también marca un récord para esta edición. Según informó la organización, el 98% de los espacios destinados a empresas ya fue comercializado, con participación de firmas locales, regionales y nacionales.

Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

Entre los rubros con mayor protagonismo se destacan las empresas de maquinaria agrícola, varias de las cuales llegarán con nuevos productos y lanzamientos exclusivos para el mercado argentino, ofreciendo una vidriera tecnológica para productores y contratistas.

Habrá transmisión en vivo para Entre Ríos y Santa Fe

La Sociedad Rural confirmó además una amplia cobertura televisiva durante el domingo, con un programa especial en directo que se emitirá al mediodía y durante la tarde para Entre Ríos y Santa Fe.

Foto: Sociedad Rural Gualeguaychú

Con una grilla artística consolidada, una agenda ganadera de primer nivel y casi la totalidad de sus espacios comerciales vendidos, la Expo Rural Gualeguaychú 2026 se perfila como una de las ediciones más convocantes de los últimos años.