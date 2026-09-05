Murió otro nene de dos años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

Un nene de dos años murió tras ser atacado por un pitbull en Alta Gracia, provincia de Córdoba, durante la tarde del pasado viernes. El hecho ocurrió en una vivienda de barrio Villa Oviedo y motivó la intervención de la Justicia, que ordenó la detención del propietario del animal.

De acuerdo con la información publicada por Página12, las primeras reconstrucciones policiales y judiciales indican que el episodio ocurrió alrededor de las 17 horas, en una casa ubicada en la zona de las calles Cervantes y Santa María, cuando el pequeño se encontraba junto a su madre, una joven de 19 años.

La mujer se disponía a bañar a su hijo cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, el pitbull atacó al niño. Como consecuencia de la agresión, el menor sufrió graves mordeduras en distintas partes del cuerpo.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital

Tras el ataque se solicitó inmediatamente asistencia a los servicios de emergencia. Efectivos policiales trasladaron al pequeño hasta el Hospital Regional Arturo U. Illia, donde fue recibido por profesionales médicos que intentaron asistirlo debido a la gravedad de las heridas.

Pese a las maniobras realizadas por el personal sanitario, alrededor de las 18 horas se confirmó el fallecimiento. La médica Patricia Farini constató el deceso y determinó que las lesiones sufridas por el menor habían provocado daños de extrema gravedad.

El perro pertenecía a un hombre de 30 años, conocido de la familia, quien se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el episodio. La Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades y reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en el ataque.

Detuvieron al propietario del pitbull

Por disposición judicial, la Policía desplegó un procedimiento destinado a localizar y capturar al animal. Paralelamente, se ordenó la detención del dueño del pitbull, quien quedó imputado por el presunto delito de homicidio culposo.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cuáles eran las condiciones de tenencia del perro, cómo se produjo el contacto con el niño y si existieron medidas de seguridad suficientes para impedir que el animal pudiera atacar al menor.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Turno Nº 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Ottonello. En el expediente también tomó intervención la Fiscalía de Primer Turno, encabezada por Diego Fernández.

Preocupación por los ataques de perros en Córdoba

El caso volvió a poner en discusión la tenencia responsable de animales considerados potencialmente peligrosos. Según los datos difundidos tras el episodio, Córdoba acumula 11 casos graves de ataques de perros durante 2026, una situación que genera preocupación en la provincia.

El hecho se produjo, además, a menos de un mes de otro episodio fatal registrado en Córdoba, cuando Salvador, un niño de tres años, perdió la vida luego de ser atacado por pitbulls.

En ese contexto, volvió a cobrar relevancia el debate sobre el cumplimiento de las normativas vinculadas con la tenencia responsable, los registros de perros y las medidas de prevención.