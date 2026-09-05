Violencia en la terminal de Santa Elena: un hombre fue golpeado mientras esperaba a su familia

Un episodio de violencia se registró durante la noche del viernes en la terminal de ómnibus de Santa Elena, donde un hombre de 65 años fue atacado mientras esperaba la llegada de familiares. Por el hecho fue detenido un hombre de 35 años.

La Policía tomó conocimiento de la situación alrededor de las 22.40, luego de recibir un aviso sobre una persona que se encontraba ocasionando disturbios y agrediendo a otras personas dentro del sector de la terminal.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien relató que se encontraba aguardando el arribo de familiares cuando fue sorprendida por otro hombre.

Un ataque mientras esperaba en la terminal

Según la información policial, el agresor se habría acercado y le propinó un golpe de puño en el rostro sin que se informara previamente una discusión entre ambos.

Tras recoger el testimonio del hombre de 65 años, los efectivos identificaron y demoraron al sospechoso, de 35 años, que se encontraba todavía en el lugar.

La intervención se desarrolló en la terminal de Santa Elena, mientras personal policial realizaba las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El sospechoso quedó detenido

El hecho fue comunicado al fiscal en turno, Facundo Barbosa, quien dispuso que el hombre fuera detenido por el supuesto delito de lesiones en flagrancia.

Posteriormente, el acusado fue trasladado y quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Hasta el momento no se precisaron las lesiones sufridas por la víctima ni si fue necesario su traslado a un centro asistencial.

La causa quedó bajo intervención de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo se originaron los disturbios y las circunstancias del ataque ocurrido en la terminal de Santa Elena.