Básquet femenino U15: El CAE jugará las semifinales de la Liga Federal Formativa

El CAE jugará las semifinales de la Liga Federal Formativa de básquet femenino U15 tras conseguir una histórica clasificación al cuadrangular final. El equipo paranaense compartirá la instancia decisiva con Lanús, Vélez y Luján de Cuyo.

La clasificación coronó una destacada temporada para las jugadoras del Club Atlético Estudiantes, quienes anteriormente se consagraron campeonas del torneo local y del certamen provincial.

Una temporada histórica para el CAE

El pase a la definición nacional se concretó mediante un cierre emocionante. “La verdad que estoy muy contento porque este año ha sido increíble con las nenas. Salieron campeonas del torneo local y provincial, y ahora, con el triple en la última, pudimos meternos en la final nacional”, expresó uno de los integrantes del cuerpo técnico.

El profesor destacó que el resultado respondió a un proceso iniciado varios años atrás. La base del plantel comenzó a entrenarse desde las categorías menores y mantuvo su crecimiento deportivo durante cada etapa formativa.

“Este es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo. Es un grupo que se formó desde que eran muy chicas y los dos entrenadores estamos con ellas desde Mini. Estamos muy contentos y todo es producto del sacrificio de las jugadoras”, resaltó.

Esfuerzo, confianza y acompañamiento

Las integrantes del plantel también valoraron el recorrido realizado para alcanzar la instancia nacional. Además del entrenamiento técnico, señalaron como aspectos fundamentales la preparación mental y el acompañamiento permanente entre compañeras.

“Siento que llegamos hasta acá por todo el esfuerzo que venimos haciendo y por el apoyo que nos damos. No es solamente lo técnico, sino también lo mental, y siempre nos apoyamos unas a otras”, expresó una de las basquetbolistas.

La jugadora recordó que el trabajo comenzó años atrás y destacó la relación construida dentro del equipo. “Estamos muy contentas por el logro. Es un esfuerzo que venimos haciendo desde hace unos años y estamos alegres porque llegamos muy lejos, con un grupo hermoso dentro y fuera de la cancha”, agregó.

Un grupo unido dentro y fuera de la cancha

La convivencia y el disfrute aparecieron como dos características centrales del equipo U15. Las jugadoras consideraron que esa conexión les permitió resolver situaciones difíciles durante los partidos y sostenerse en los momentos decisivos.

“Creo que disfrutar y divertirnos nos define mucho dentro de la cancha. Estamos muy felices de haber llegado hasta acá”, manifestó otra integrante del plantel al referirse a la identidad del conjunto albinegro.

Desde el cuerpo técnico coincidieron en que el vínculo entre las deportistas resultó determinante. “Es un grupo humano muy lindo, con jugadoras que tienen mucha actitud y muchas ganas. Se llevan muy bien entre ellas y eso hace que todo fluya mucho más dentro de la cancha”, remarcaron.

Los cuatro mejores equipos del país

La instancia decisiva reunirá al CAE con Lanús, Vélez y Luján de Cuyo. Los cuatro conjuntos buscarán quedarse con el título nacional de la categoría U15 femenina.

La sede de la definición dependerá del resultado de la licitación entre los clubes participantes. Mientras aguardaban esa resolución, las representantes del equipo paranaense manifestaron sus expectativas por disputar una etapa inédita para el grupo.

El cae jugará las semifinales de la Liga Federal Formativa

El cuerpo técnico anticipó una definición equilibrada, debido al nivel demostrado por los cuatro clasificados. “Llegamos a una instancia en la que todos están muy parejos. Puede ser para cualquier equipo y dependerá de la actitud que tenga cada uno en cada partido”, explicaron.

Con títulos en los torneos local y provincial, el CAE afrontará ahora el desafío más importante de su temporada. El equipo buscará sostener en la definición nacional las cualidades que marcaron su recorrido: trabajo, compañerismo, compromiso y disfrute dentro de la cancha.