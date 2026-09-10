Campeones entrerrianos de hockey: “Este campeonato es fruto del esfuerzo y de todo el sacrificio”

REDACCIÓN ELONCE
Los campeones entrerrianos de hockey visitaron El Once Deportivo tras conquistar el torneo en Rosario. Esteban Rettore, Augusto Gómez Robles y Rodrigo Morales repasaron el camino hacia el título, la final y el trabajo realizado durante casi dos años.
Los campeones entrerrianos de hockey celebraron una conquista que fue resultado de un extenso proceso de preparación, entrenamientos y sacrificios. Esteban Rettore y Augusto Gómez Robles, del Paraná Rowing Club, y Rodrigo Morales, de Talleres, visitaron El Once Deportivo y contaron cómo vivieron el torneo disputado en Rosario, donde el seleccionado provincial Sub 16 terminó invicto y logró el campeonato.
El camino hacia la consagración estuvo marcado por partidos exigentes y un grupo que llegó al certamen con un objetivo claro. “El torneo, como ya sabíamos, no iba a ser fácil. Los rivales no iban a ser sencillos, iban a poner mucho esfuerzo para ganar el partido, pero desde el comienzo dimos todo”, relató Rettore.
Augusto Gómez Robles coincidió en que la preparación previa resultó fundamental para alcanzar el objetivo. “La verdad que estuvo muy bueno. Ya nos conocíamos mucho, veníamos entrenando mucho y nosotros teníamos un objetivo, que era ir a ganar ese torneo, y se nos dio por suerte”, expresó.
Un proceso de casi dos años detrás del campeonato
Rodrigo Morales, arquero de Talleres, puso el foco en todo el trabajo realizado antes de llegar a Rosario. “La verdad que fue hermoso, una experiencia única. Como dijo Augusto, un proceso larguísimo, hace casi dos años que venimos trabajando juntos y este campeonato es fruto del esfuerzo que hicimos y de todo el sacrificio”, destacó.
Entre Ríos completó una destacada campaña y no perdió ningún partido durante la competencia. En semifinales superó a Santa Fe por 3 a 2 y luego llegó a la definición con la confianza fortalecida por el rendimiento colectivo.
Los juveniles admitieron que no esperaban conseguir una diferencia tan amplia en el partido decisivo. “Era un equipo que sabíamos que iba a ser muy difícil ganarle, pero por suerte todos dimos lo máximo y pudimos ganar por bastante más”, señalaron al recordar la final.
Las claves para imponerse en la definición
Pese a la diferencia conseguida, los protagonistas descartaron haber sentido durante el encuentro que fueran ampliamente superiores. Consideraron que el resultado se construyó a partir de una mejor resolución de las situaciones que presentó el partido.
“En ningún momento nos dimos cuenta de que éramos muy superiores. Simplemente, a lo largo del partido tuvimos mejores jugadas, pudimos resolver mejor situaciones más difíciles y tuvimos más efectividad cerca del arco. Eso nos dio la posibilidad de ganar el partido”, explicaron.
Para Gómez Robles, la definición tuvo además un sabor especial porque consiguió convertir. El jugador contó que la jugada había sido trabajada previamente. “Lo hablamos antes y preparamos esa jugada que habíamos practicado hace mucho. Salió por suerte y entró”, recordó.
El desafío de sostenerse en los momentos difíciles
Morales también repasó lo sucedido desde el arco y recordó que el equipo debió atravesar momentos exigentes. “Desde el principio sabíamos que iba a ser un partido duro, muy largo. A partir del segundo cuarto empezamos a dominar nosotros el partido”, sostuvo.
La semifinal frente a Santa Fe había representado una verdadera prueba para el conjunto entrerriano. Entre Ríos ganaba 3 a 0, pero su rival convirtió dos tantos en apenas tres minutos y puso en suspenso la clasificación.
El equipo consiguió sostener el 3 a 2 y avanzar a la final. “La verdad que sí. Nos pasó contra Santa Fe: íbamos ganando 3 a 0 y nos hacen dos goles en tres minutos”, recordaron sobre uno de los momentos de mayor tensión del campeonato.
Las palabras de Cachito Vigil que quedaron en el recuerdo
Durante la charla también surgió el recuerdo de una experiencia compartida con Sergio “Cachito” Vigil durante una competencia Sub 14 disputada en Mendoza. En aquella oportunidad, el reconocido entrenador les había hablado sobre el proceso necesario para competir contra seleccionados de mayor jerarquía.
“Algunos sí sabíamos quién era y después estuvimos preguntando, averiguamos y nos dimos cuenta quién era”, recordaron los jugadores sobre aquel encuentro.
Ahora, con el campeonato obtenido en Sub 16, Entre Ríos tendrá la posibilidad de competir en una categoría superior. “Jugar el A y contra Buenos Aires estaría bueno. Conseguir un buen resultado contra Buenos Aires y jugar con las mejores te mejora a vos mismo también”, destacaron.
El regreso y el recibimiento en los clubes
Después de la consagración, los jugadores regresaron a sus respectivas instituciones y comenzaron a reencontrarse con compañeros, entrenadores y familiares. “Ya llegamos a los clubes y nos recibieron con toda la buena onda, felicitándonos todo el tiempo. La verdad que fue muy lindo eso”, contaron.
El título no significó el final de la temporada. Los juveniles deberán retomar inmediatamente sus compromisos con Paraná Rowing Club y Talleres, donde incluso volverán a encontrarse como rivales después de compartir camiseta en el seleccionado provincial.
“Lo que pasa en el partido queda en el partido y después afuera somos amigos de vuelta”, bromearon al referirse a esa particularidad. Entre risas, dejaron en claro que la amistad construida en el seleccionado permanece fuera de la cancha.
Los próximos objetivos
Concluida la participación con el seleccionado, los jugadores ya pusieron la mirada en sus respectivos clubes. Para los representantes de Rowing aparecen nuevos compromisos en el Torneo Dos Orillas, mientras que Talleres también tendrá competencia y cruces decisivos durante los próximos meses.
“Ahora continúa seguir entrenando, seguir dando todo, jugando los torneos que nos tocan. En este caso creo que jugamos el Dos Orillas, darlo todo hasta el final y seguir dándole para el año próximo, volver a quedar, esforzarnos”, señaló Rettore.
Morales también planteó sus próximos desafíos: “Seguir entrenando, seguir mejorando con el equipo. También jugamos los mismos torneos que ellos”. El calendario hará que quienes fueron compañeros y campeones con Entre Ríos vuelvan rápidamente a enfrentarse defendiendo los colores de sus clubes.