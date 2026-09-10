Concordia y la región tendrán una amplia agenda de eventos deportivos, culturales y estudiantiles

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), presentó la agenda de eventos destacados que se desarrollarán durante septiembre y octubre en Concordia y la región.
La propuesta contempla actividades deportivas de alcance internacional, celebraciones estudiantiles y encuentros culturales y tradicionales que convocarán a vecinos y visitantes. La presentación se realizó este miércoles en el salón institucional del Centro Cívico y contó con la participación de organizaciones, instituciones, periodistas, referentes y público en general. Durante el encuentro, representantes de cada iniciativa dieron a conocer las características de las propuestas y destacaron el acompañamiento de Codesal para su realización.
El presidente de Codesal, Eduardo Cristina, resaltó el trabajo conjunto que permite concretar cada actividad. "Desde Codesal entendemos que nuestra principal función es ser una herramienta para que los proyectos de nuestras instituciones se puedan concretar. Esta agenda es el resultado del trabajo articulado con cada institución, con cada dirigente, docente y profesional que con mucho esfuerzo hoy llevan adelante su evento. Nosotros facilitamos, acompañamos y ponemos a disposición lo que tenemos, pero sobre todo, la decisión clara de ayudar y acompañar", expresó.
En materia deportiva, el 12 y 13 de septiembre el Autódromo de Concordia será escenario de la séptima fecha del TCR South America, competencia regida por la Federación Internacional del Automóvil, FIA, que reúne a pilotos de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Luciano Sendrós, vicepresidente del Autódromo, agradeció el acompañamiento y destacó el valor de contar con una competencia internacional en el circuito concordiense. "Agradecido con Eduardo por generar este espacio que nos hace fuertes y pone en valor nuestro circuito donde tendremos competencia internacional", señaló.
La agenda continuará el 24 y 25 de octubre con la 13° edición del Cruce Salto Grande, tradicional carrera aventura de carácter internacional que tendrá por primera vez su epicentro en Termas de Punta Viracho. La propuesta fue presentada por su organizador, Marcelo Flores. En tanto, el 31 de octubre, el Camping y Playa Las Palmeras será sede de una nueva fecha del Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas, que incorporará la categoría Máster para participantes de entre 25 y 70 años. Su organizador, Aníbal Morán, valoró el acompañamiento de la Corporación y expresó su agradecimiento por "este espacio y por estar siempre a disposición cada vez que venimos con una nueva idea".
Septiembre también tendrá una importante agenda vinculada al Mes del Estudiante. El 19 de septiembre, desde las 16, La Criolla realizará la Fiesta Departamental del Estudiante, con carrozas, coreografías, hinchadas y elección de embajadores. El 21 de septiembre, el Club Ferrocarril será escenario de la 64° Fiesta del Estudiante de Concordia, que incluirá la presentación de dos Ferros en una misma jornada, premiación de carrozas, elecciones, guerra de hinchadas y elección de los nuevos Reyes. La agenda estudiantil se completará el 23 de septiembre, en el gimnasio de la Escuela Comercio 1, con el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica.
En el marco de estas actividades, se entregaron las declaraciones de interés legislativo provincial correspondientes a la Fiesta del Estudiante y al Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica, gestiones impulsadas por el presidente de Codesal, Eduardo Cristina, a través de la diputada provincial Carola Laner.
La cultura y las tradiciones también ocuparán un lugar destacado en la agenda. Del 2 al 4 de octubre, la ex Estación Norte será escenario de la 33° Fiesta Provincial del Inmigrante, con la participación de 18 colectividades, patio gastronómico, espectáculos en vivo y elección de la corte de soberanas. Su presidenta, Yamile Latour, destacó el acompañamiento recibido y sostuvo que "hay un montón de eventos que si no fuese por la generosidad de Codesal, a través de su presidente, a muchas colectividades se nos haría imposible hacer".
El 11 de octubre será el turno de la 6° Fiesta Gaucha de Los Charrúas, que reunirá a 50 agrupaciones y alrededor de 600 jinetes. La propuesta incluirá juegos de rienda, jineteada, elección del gauchito y el cierre musical de Los Palmeras, en el marco de los 85 años de la localidad. En representación del municipio participó Marcelo Pascariello.
Cristina destacó además el compromiso del equipo de trabajo de la Corporación. "Quiero destacar especialmente el gran trabajo en equipo que realizan los funcionarios y los empleados de la Corporación, que están siempre dispuestos a brindar lo mejor de sí. Ese compromiso es el que nos permite seguir generando movimiento, oportunidades y desarrollo para Concordia y toda la región", afirmó.
El encuentro concluyó con la presentación del ballet Renovando Sueños, que ofreció un cierre artístico a la jornada. Desde Codesal, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se continúa fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones y referentes locales para acompañar iniciativas que contribuyen al movimiento, las oportunidades y el desarrollo de Concordia y la región.