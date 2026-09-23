Estudiantes entrerrianos competirán en la final nacional de robótica y sueñan con Corea del Sur

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes entrerrianos de robótica viajarán a Neuquén para participar de la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026. Los alumnos de sexto año de la especialidad Electrónica contaron a Elonce cómo crearon el robot y expresaron sus expectativas.
Cinco estudiantes entrerrianos de robótica viajarán desde Paraná hacia Neuquén para competir en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, donde se encontrarán con otros 47 equipos de distintos puntos del país. Los jóvenes cursan sexto año de la especialidad Electrónica y lograron acceder a la instancia decisiva de una competencia cuyo ganador clasificará a una final internacional en Corea del Sur.
Los alumnos partirán durante la madrugada acompañados por un docente mentor. El viaje se concretó después de diferentes gestiones para garantizar el traslado de la delegación, mientras que los viáticos de los estudiantes y el profesor ya estaban cubiertos. La participación representa, además, el debut de la institución paranaense en esta competencia de robótica.
Daniel Morali, rector de la escuela, manifestó a Elonce la satisfacción por el logro alcanzado. “Como rector del establecimiento, es un orgullo. Felicito al docente y a los docentes que participaron, porque no fue solamente un equipo. Quedaron en primer y segundo puesto de la final provincial y quedó primero nuestra escuela, con el profesor Pablo Canepa, y también un equipo de la escuela Osvaldo Magnasco de Rosario del Tala, escuela técnica también”, expresó.
El desafío de llegar a la final nacional
La organización del viaje implicó resolver el traslado hasta Neuquén. Morali explicó que se realizaron gestiones conjuntas con otra institución entrerriana y con el Consejo General de Educación hasta conseguir un vehículo para llevar a los estudiantes.
“Hubo que trabajar bastante porque los viáticos para los chicos y el docente sí se cubrían. Había que ver cómo se resolvía el tema del traslado y trabajamos en conjunto con el rector de la Técnica de Tala y el Consejo. Conseguimos transporte escolar propio del Consejo”, detalló el rector.
Más allá del resultado que puedan obtener, Morali destacó el valor educativo del desafío. “Es un orgullo que todas las capacidades de los chicos se pongan en juego para poder ir avanzando en una etapa en la que lo importante es poner de manifiesto lo que uno va aprendiendo para resolver problemas e, incluso, a veces, cuando no funciona, aprender de lo que no funciona”, sostuvo.
Un robot construido con los conocimientos de sexto año
Pablo Cánepa, profesor de Electrónica, acompañó a los alumnos durante el proceso que los llevó hasta la definición nacional. “La verdad que estoy feliz por llegar a esta instancia de final nacional. Los chicos se fueron entusiasmando paso a paso”, manifestó a Elonce.
El docente explicó que el proyecto permitió que los jóvenes llevaran a la práctica lo aprendido durante su formación técnica. “Estamos felices porque pudieron volcar y expresar todos los conocimientos que van adquiriendo en su trayectoria escolar, en la especialidad en Electrónica. Ellos son alumnos de sexto año”, indicó.
Cánepa remarcó, además, que la experiencia excede ampliamente la competencia. Para varios de los integrantes del grupo será el primer viaje de estas características junto a compañeros de su edad, debido a que pertenecen a una generación que atravesó la pandemia durante sus últimos años de la escuela primaria.
“Este viaje será inolvidable”
“Esto va mucho más allá de solamente la experiencia técnica y el desafío. Ellos vienen de una generación que no tuvo su viaje de sexto grado de escuela primaria por la pandemia, así que es su primer viaje entre chicos de la misma edad”, destacó Cánepa.
El profesor agregó: “Un montón de emociones y sensaciones van a hacer que este viaje sea inolvidable para todos”. La institución ya tenía antecedentes en otros desafíos tecnológicos, como la competencia de autos eléctricos, pero será la primera participación en este certamen específico de robótica.
El equipo está integrado por cinco estudiantes y un docente mentor. “Nos vamos a encontrar con 48 equipos que van a participar de esta final nacional, así que será una linda experiencia”, anticipó el profesor.
Cómo funciona el robot entrerriano
Santiago, uno de los estudiantes que integran el equipo, explicó a Elonce cuál será el desafío que deberá afrontar la máquina durante la competencia. “El robot básicamente consiste en un auto cuya función es agarrar pelotitas. Las pelotitas son parte de un juego de puntaje, tienen un valor y las tenés que ir recolectando y depositar en un punto específico”, detalló.
El desarrollo no surgió de un único diseño, sino que requirió diferentes modificaciones hasta alcanzar el funcionamiento buscado. “El proceso fue de varias pruebas y errores en el armado, pero al principio fue algo más virtual”, recordó el alumno.
Antes de construir y competir con el robot, los jóvenes debieron superar actividades a distancia. “Nos hicieron hacer unos videos, unas imágenes, y ahí nos iban dando puntaje por las actividades que hacíamos: los videos, si les faltaba edición, si faltaba que hablaran más los participantes. Nos salió bien, quedamos y ahora estamos con esto”, contó Santiago.
Nervios y expectativas antes de partir
Siomara, otra de las integrantes, expresó la ansiedad del grupo pocas horas antes de iniciar el viaje. “Estamos muy contentos, todos súper emocionados y esperando que llegue la hora. Ya aprontamos todo”, manifestó.
La estudiante explicó que acceder a la final sin haber atravesado previamente una competencia presencial también representa un desafío. “Es más complicado quedar de esta manera virtual, sin una competencia o experiencia previa, pero quedamos por suerte”, expresó.
Joaquín Barreira también reconoció los nervios previos a la experiencia. “Estoy contento y nervioso también”, señaló, y contó que su familia estaba orgullosa por la clasificación. Franco, otro integrante, coincidió: “También estoy bastante nervioso con todo esto del viaje, pero es algo que nos va a ayudar a mejorar bastante con la competencia. Estoy muy contento con el equipo”.
Una final que puede abrir las puertas a Corea del Sur
Lucas completó las voces del equipo y destacó la oportunidad que tendrán en Neuquén. “Estoy muy feliz de todo esto. Es una gran oportunidad poder participar en un evento como este. Es la primera vez que participamos”, expresó.
La final reunirá a 48 equipos y tendrá un incentivo adicional: quien resulte ganador accederá a una instancia internacional que se desarrollará en Corea del Sur. De esta manera, los jóvenes entrerrianos tendrán la posibilidad de medir el trabajo realizado durante meses frente a estudiantes de distintos puntos del país.
Con la expectativa puesta en la competencia, pero también en disfrutar de una experiencia inédita, los estudiantes entrerrianos de robótica partirán durante la madrugada rumbo a Neuquén. El desafío será poner a prueba el robot que diseñaron y construyeron, compartir conocimientos con otros equipos y buscar un lugar en la instancia internacional.