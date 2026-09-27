Pedro Rosemblat hizo pogo en River con la canción que Lali le dedicó y el video se viralizó

Pedro Rosemblat bailó en River el tema que Lali Espósito le dedicó y protagonizó uno de los momentos que rápidamente se viralizaron tras el último concierto de la cantante en el estadio Monumental. El conductor de Gelatina siguió el espectáculo desde el campo, rodeado de fanáticos, y celebró especialmente cuando comenzó a sonar "Mejor que vos".

Rosemblat acompañó a Lali en cada una de sus presentaciones de la etapa "No vayas a atender cuando el demonio llama" y volvió a estar presente este sábado para el cierre. Lejos de permanecer detrás del escenario, se ubicó entre el público y disfrutó del espectáculo como un espectador más.

El momento que concentró las miradas llegó cuando Lali interpretó junto a Miranda! "Mejor que vos", canción que escribió inspirada en su vínculo con Rosemblat. Mientras sonaba el tema, el conductor levantó los brazos, cantó, bailó y se sumó al pogo entre los seguidores de la artista.

El festejo de Pedro Rosemblat se hizo viral

Las imágenes fueron registradas por personas que estaban cerca suyo y posteriormente comenzaron a circular en las redes sociales. Uno de los videos difundidos en TikTok muestra a Rosemblat sonriente, rodeado por la multitud y acompañando la letra de la canción.

La escena llamó especialmente la atención porque el conductor suele mostrarse tímido cuando públicamente se menciona que "Mejor que vos" está vinculada con su relación con Lali. Esta vez, en cambio, disfrutó abiertamente del tema y celebró junto a los fanáticos durante el recital.

El concierto marcó el cierre de una etapa para Lali y convirtió nuevamente al Monumental en escenario de una multitudinaria celebración pop. Además del particular momento protagonizado por Rosemblat, la artista preparó otras sorpresas para despedirse de esta era.

Tini Stoessel sorprendió como invitada

Uno de los momentos destacados ocurrió con la aparición de Tini Stoessel, luego de semanas de especulaciones sobre quiénes serían los invitados. La cantante ingresó con el cabello rosado y un velo blanco, provocando una fuerte ovación entre los presentes.

También se sumó Marilina Bertoldi, quien acompañó con su guitarra. Tras compartir escenario, Lali recibió a Tini con unas palabras de bienvenida. "Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos", expresó.

Tini respondió emocionada: "Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote". Las artistas compartieron luego "1Amor" junto a Bertoldi y cerraron uno de los segmentos más celebrados de una noche que también dejó como postal a Rosemblat haciendo pogo y disfrutando de la canción que Lali le dedicó.