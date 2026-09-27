Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y sorprendió al hablar de sus exparejas

Sabrina Rojas habló sin filtros sobre su vida sentimental y reveló qué características busca actualmente en un hombre. Durante su participación en PH Podemos Hablar, la actriz y conductora aseguró que disfruta de una etapa de mayor libertad después de haber pasado buena parte de su vida en pareja. También reconoció que hoy es más selectiva y que prefiere vincularse con hombres de su edad o mayores de 30 años.

En una charla con Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Yanina Zilli, Rojas se definió como “multitarget” y contó que recibe propuestas de personas de distintas edades. Sin embargo, dejó en claro que no le interesan los hombres demasiado jóvenes. “No quiero colágeno, quiero un tipo vivido, con experiencia”, afirmó.

La conductora explicó que los acercamientos se producen principalmente a través de Instagram y en sus salidas nocturnas. Incluso recordó que un joven de 18 años intentó conquistarla, aunque aclaró que nunca salió con él. “A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo”, expresó entre risas.

Cómo cambió su manera de vivir los vínculos

Sabrina Rojas reconoció que durante muchos años encadenó relaciones y que recién después de separarse del padre de sus hijos comenzó a disfrutar plenamente de la soltería. “Fui muy noviera desde los 15 años hasta que me separé del padre de mis hijos; estuve prácticamente de novia”, recordó.

Al mirar hacia atrás, admitió que hubiera tomado algunas decisiones de otra manera. “Si pudiera volver el tiempo atrás, muchos noviazgos hubiesen durado mucho menos y hubiese hecho más lío”, sostuvo. También contó que antes le preocupaba demasiado la opinión ajena y que eso condicionó su vida personal.

Como ejemplo, mencionó una oportunidad que dejó pasar con Luis Miguel. “Cómo me perdí de cenar con él. Pero en ese momento tenía mil fantasmas y pensaba que no debía filtrarse”, relató. La actriz aseguró que hoy dejó atrás ese temor a los comentarios y elige con mayor libertad con quién compartir su tiempo.

Qué piensa sobre volver con alguno de sus ex

“Soy una mujer grande que elige con quién estar, cuándo y cómo. No me pregunto qué va a pensar alguien”, manifestó Sabrina Rojas al explicar cómo atraviesa esta etapa. También aseguró que ahora tiene menos reparos a la hora de aceptar una invitación y conocer a alguien.

Cuando Kusnetzoff le preguntó si retomaría una relación anterior, su primera respuesta fue categórica: “No, con ninguno”. Sin embargo, luego hizo una aclaración sobre José “Pepe” Chatruc, con quien mantuvo un vínculo de cinco meses y a quien no considera formalmente un exnovio.

“Si tuviese que volver con alguno, con José es con el único que podría decir hoy: ‘Retomemos’”, reconoció. También desmintió que ambos hubieran pactado reencontrarse si llegaban solteros a determinada fecha y explicó que esa versión surgió de la prensa.

Qué faltó en su relación con Pepe Chatruc

Al referirse a aquella separación, Rojas explicó que el problema no estuvo relacionado con la atracción, sino con las dificultades para sostener el vínculo en medio de las obligaciones de ambos. “No faltó pasión en la cama, sino en la cotidianidad. Somos adultos, hay trabajos, hijos y cosas que desbordan”, señaló.

La conductora remarcó que, si vuelve a ponerse de novia, necesita que exista tiempo y dedicación para compartir la relación. “Si me pongo de novia, necesito el noviazgo, necesito esa cosita. A lo mejor faltó algo de eso”, reflexionó, y agregó que conserva una buena opinión de Chatruc.

Aunque no descartó la posibilidad de enamorarse nuevamente, Sabrina Rojas dejó en claro que ya no siente la necesidad de estar en pareja de manera permanente. Hoy prefiere disfrutar de su independencia, conocer personas sin preocuparse por las opiniones ajenas y elegir una relación que se adapte a lo que busca en esta etapa de su vida.