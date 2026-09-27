Aerolíneas Argentinas: habilitaron pedidos de embargo por una sentencia de US$390 millones

La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar pedidos de embargo sobre activos argentinos para intentar cobrar una sentencia de US$390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La decisión fue adoptada por un tribunal federal de Washington y abre una nueva etapa en el litigio originado por la estatización de la compañía aérea en 2008.

La resolución fue firmada el viernes 25 de septiembre por la jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. A partir del lunes 28, los demandantes podrán avanzar con las gestiones judiciales para identificar bienes susceptibles de ejecución y solicitar medidas destinadas al cobro de la condena, según informó Clarín.

El fallo no dispone el embargo inmediato de un activo determinado ni significa que el fondo ya haya recuperado el dinero. Para concretar una medida sobre bienes específicos, Titan deberá presentar los pedidos correspondientes y cumplir las condiciones previstas por la legislación estadounidense, incluidas las reglas de inmunidad que protegen determinadas propiedades de los Estados extranjeros.

Por qué la Justicia habilitó los pedidos de embargo

La magistrada consideró que transcurrió un plazo razonable desde diciembre de 2024, cuando el tribunal reconoció el laudo arbitral y ordenó a la Argentina pagar US$390.907.115,55, más los intereses posteriores a la sentencia. La resolución del 25 de septiembre señaló que habían pasado 21 meses sin que constaran en el expediente intentos del país por cumplir con el pago.

Ese análisis respondió a un requisito de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos. Antes de habilitar el avance hacia una ejecución patrimonial, el tribunal debía determinar que había transcurrido un período suficiente desde la sentencia y que se habían cumplido las exigencias procesales de notificación aplicables.

La Argentina había planteado que el pedido era prematuro y cuestionó que Titan no identificara bienes embargables dentro del Distrito de Columbia. La jueza rechazó esos argumentos y explicó que esta autorización preliminar no exige individualizar activos: esa tarea corresponde a las etapas posteriores del proceso.

El origen del juicio por Aerolíneas Argentinas

La disputa comenzó tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando las compañías estaban bajo control del grupo español Marsans. Los antiguos inversores acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, al considerar que la medida vulneraba sus derechos bajo el tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España.

En 2017, el tribunal arbitral emitió un laudo favorable a los demandantes por US$320,76 millones, más los conceptos correspondientes. La Argentina solicitó su anulación, pero el planteo fue rechazado en 2019. Posteriormente, los derechos de cobro quedaron en manos de Titan Consortium, que acudió a la Justicia estadounidense para obtener el reconocimiento y la ejecución de la condena.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia dictó sentencia a favor del fondo por US$390,9 millones más intereses. La Argentina apeló y sostuvo que la acción había sido presentada fuera de término, al considerar que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años en lugar de doce.

Qué puede pasar con los activos argentinos

El 21 de julio de 2026, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó que correspondía aplicar el plazo de doce años y mantuvo la sentencia. Esa decisión despejó el cuestionamiento sobre la oportunidad de la demanda y dio paso a la discusión sobre los mecanismos para intentar cobrarla.

Con la nueva autorización, Titan podrá buscar bienes argentinos sujetos a ejecución y solicitar embargos ante los tribunales competentes. Según explicó el analista Sebastián Maril, que sigue los litigios internacionales contra el país, el fondo tiene registrado el caso en Columbia y Nueva York, aunque los futuros pedidos no necesariamente deberán limitarse a esas jurisdicciones.

La distinción es importante: la resolución habilita al acreedor a iniciar el procedimiento, pero no establece que cualquier activo argentino pueda ser embargado automáticamente. Cada eventual medida deberá superar los controles judiciales y las protecciones legales aplicables al bien identificado.

De esta manera, el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas entra en una etapa orientada al cobro de la sentencia. El monto reconocido supera los US$390 millones y acumula intereses desde diciembre de 2024, mientras se aguarda si Titan presenta pedidos concretos de embargo y qué respuesta adopta la defensa del Estado argentino.