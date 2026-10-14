La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8: qué cambiará en los autos y cuándo

La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8 para 2030, una modificación que podría transformar nuevamente la máxima categoría del automovilismo mundial. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló ese año como objetivo para recuperar los propulsores de ocho cilindros, ausentes de la competencia desde 2013.

La propuesta apunta a recuperar algunas características históricas de los monoplazas, especialmente su sonido, al mismo tiempo que busca reducir el peso de los vehículos y los costos asociados al desarrollo de las unidades de potencia.

Durante sus declaraciones, realizadas junto al director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, Ben Sulayem anticipó algunos de los cambios que pretende impulsar.

Los cambios que busca implementar la Fórmula 1

"El nuevo V8 será en 2030. Como piloto, lo primero que necesitamos son coches ligeros, así que van a ser aproximadamente 80 kilogramos más livianos", expresó el titular de la FIA.

También planteó una reducción significativa de los gastos de desarrollo. Según explicó, el objetivo es alcanzar una disminución de al menos el 50% en los costos de investigación y desarrollo de los motores.

El dirigente destacó además la importancia de recuperar una característica que muchos aficionados consideran fundamental: el sonido de los autos. "Se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido", sostuvo.

Por qué quieren recuperar los motores V8

Desde 2014, la Fórmula 1 utiliza unidades de potencia híbridas con motores de combustión V6. Esta tecnología marcó una nueva etapa en la categoría, con mayor protagonismo de la eficiencia energética y los sistemas eléctricos.

Sin embargo, la evolución de los reglamentos y el incremento de la participación eléctrica generaron cuestionamientos sobre el peso de los vehículos, el rendimiento y las características del espectáculo.

En ese contexto, el posible regreso de los V8 aparece como una alternativa para combinar nuevas tecnologías con algunas de las características que identificaron históricamente a la competición.

Cuándo se utilizaron por última vez los V8

Los motores V8 tuvieron su última etapa en la Fórmula 1 entre 2006 y 2013. A partir de la temporada 2014 fueron reemplazados por los actuales sistemas híbridos basados en propulsores V6 turboalimentados.

Durante aquellos años, los motores de ocho cilindros se convirtieron en una de las señas distintivas de la categoría, especialmente por su sonido y su funcionamiento a altas revoluciones, publicó NA.

La posibilidad de recuperarlos representa un cambio de rumbo que todavía requiere definiciones técnicas y reglamentarias. Por ahora, 2030 aparece como la fecha señalada por Ben Sulayem para concretar esa transformación.