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Deportes El piloto argentino no ocultó su frustración

Qué dijo Franco Colapinto sobre su abandono en el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Singapur en la vuelta 30 por un problema de transmisión en su Alpine. El piloto argentino expresó su frustración por los inconvenientes que sufrió en las últimas carreras y reconoció que atraviesa un momento difícil.

11 de Octubre de 2026
Colapinto reconoció que atraviesa un momento difícil.
Colapinto reconoció que atraviesa un momento difícil. Foto: (AFP).

Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Singapur en la vuelta 30 por un problema de transmisión en su Alpine. El piloto argentino expresó su frustración por los inconvenientes que sufrió en las últimas carreras y reconoció que atraviesa un momento difícil.

El piloto argentino Franco Colapinto expresó su frustración este domingo, tras abandonar en la vuelta 30 del Gran Premio de Singapur por un fallo mecánico de su monoplaza.

“Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante, un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”, dijo, en una crítica a su escudería Alpine.

El pilarense enmarcó su frustración en la mala racha de las últimas semanas, ya que se trata de la tercera competencia consecutiva sin cosechar puntos en la Fórmula 1: Azerbaiyán, Malasia y Singapur.

 

“Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de realizar un reseteo personal y técnico junto al equipo francés.

Pese a la mala racha, Colapinto dijo que mantiene la mirada puesta en el tramo final del campeonato: “Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo”.

 

La Fórmula 1 continuará su gira por el continente americano, con citas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil.

Temas:

Franco Colapinto Gran Premio de Singapur
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