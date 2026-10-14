UPCN sobre el proyecto de innovación digital: "El debate sigue abierto"

UPCN hizo referencia al proyecto de innovación digital y afirmó: “Se logró resguardar derechos de los trabajadores, pero el debate sigue abierto”.
La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, habló sobre el proyecto de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos, que ya se debate en la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara alta y expresó: "Hemos solicitado al Senado poder intervenir nuevamente en la discusión, porque no estamos conformes con la versión que en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción del oficialismo".
En el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo sostuvo que la iniciativa contaba con el acompañamiento del Sindicato. "Que no tergiversen con palabras nuestras definiciones. Esto no es así", remarcó Domínguez.
La dirigente gremial apuntó que UPCN sí hizo aportes. "Sí dijimos que la transformación digital es un tema que hay que analizar; sí creemos que se debe dar el cambio cultural; y sí creemos que debe terminarse la burocracia absurda en la administración pública", afirmó.
Sin embargo, advirtió que "quieren apresurar esta iniciativa sin contemplar la realidad de la provincia, sin una transición ordenada y sin garantizar condiciones y derechos que deben analizarse en medio de un debate mundial acerca de la IA y particularmente de los procesos tecnológicos en relación al Estado".
"No alcanza un sólo artículo para resguardar a los trabajadores"
Al referirse al único artículo de la iniciativa aprobada que contempla a los trabajadores, Domínguez sostuvo: "El artículo 55° es como un premio consuelo que no fue consensuado con nosotros. Por lo tanto no expresa completamente lo que expusimos en comisión y que pedimos quede plasmado en la ley. Es insuficiente y no traduce la importancia de lo que queremos defender".
Si bien valoró que finalmente se incorporara ese artículo, que alude brevemente a la "garantía de derechos de los trabajadores", consideró que el Senado tiene "una oportunidad para repensar todo el proyecto a fin de corregir y perfeccionar algunos de sus aspectos".
"Esperamos que revisen lo que dice esta ley", afirmó. En ese marco, pidió a los senadores que "no lo aprueben por obediencia debida" y que "no le hagan meter la pata al gobernador".
Planteo al Senado
La dirigente informó que se solicitó a la Cámara de Senadores, poder participar en en debate en comisiones.
Respecto a la postura que llevará a ese ámbito el Sindicato, Domínguez expresó: "Vamos a pedir más. Vamos a solicitar que la iniciativa encabece con los trabajadores, que se revea el articulado y que la discusión se haga en forma conjunta, para que, si se reformula, vuelva a Diputados y salga rápido, si eso es lo que quieren".
La Secretaria Adjunta reiteró que UPCN no se opone a la transformación e innovación digital. "Vemos bien que el gobierno provincial tome esta iniciativa. Pero marquemos las condiciones y los límites", expuso.
En el medio de esta discusión, Domínguez recordó que hace dos años el Sindicato ya había propuesto incorporar un capítulo sobre derechos en entornos digitales al proyecto de convenio colectivo de trabajo (CCT).
Por eso, concluyó: "Si la protección de los trabajadores no sale en esta ley, va a estar en el convenio colectivo".