Allanamiento de la Policía Federal en barrio de Concepción del Uruguay: detuvieron a una mujer

REDACCIÓN ELONCE
La Policía Federal realizó un allanamiento en una vivienda de Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por estupefacientes. Una mujer mayor de edad quedó detenida y a disposición de la Justicia. No se descartan nuevas medidas.
Un allanamiento de la Policía Federal en Concepción del Uruguay terminó con la detención de una mujer mayor de edad durante la tarde de este miércoles. El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Alfonsina Storni, en el barrio La Escondida, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes ingresaron al inmueble para concretar una orden judicial de allanamiento y registro.
Como resultado de la intervención, los uniformados procedieron a la detención de una mujer, cuya identidad no fue informada oficialmente. La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.
La investigación continúa abierta
Las autoridades mantuvieron reserva sobre los elementos que pudieron haber sido secuestrados durante el procedimiento, debido al estado de la investigación.
La causa tramita ante el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, que intervino en las actuaciones judiciales vinculadas al operativo.
Según se informó, la investigación continuaba abierta y no se descartaba la realización de nuevas medidas procesales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.