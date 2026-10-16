Enfermeros evaluaron la nueva resolución de planificación durante una capacitación en UPCN

La Resolución 4908 de Enfermería fue analizada durante una capacitación organizada por UPCN, en la que más de 70 profesionales evaluaron su implementación y detectaron desigualdades en la planificación de turnos, francos y licencias en distintas instituciones sanitarias de Entre Ríos.

La normativa fue aprobada en septiembre por el Ministerio de Salud provincial y reemplazó a la Resolución Nº 2205/19. Su objetivo es actualizar los criterios de organización laboral y adecuarlos a la Ley Nº 10.930, que regula la carrera de Enfermería, y al Decreto Reglamentario Nº 599/23.

Entre sus principales disposiciones establece criterios sobre carga horaria, descansos, licencias y distribución del personal. También incorpora el Sistema Integrado de Planificación en Enfermería de Entre Ríos (SIPEER) como herramienta central para organizar los servicios sanitarios.

Qué irregularidades detectaron durante la capacitación

El análisis se realizó durante el cierre del curso "Actualización en Estrategias de Dirección y Gestión en Enfermería", organizado por la Secretaría de Capacitación de UPCN. Los participantes trabajaron con planillas reales de diferentes establecimientos.

Patricia Sanabria, subsecretaria de Capacitación del sindicato y referente de Enfermería, explicó que muchas dificultades no estarían relacionadas directamente con la resolución, sino con errores de planificación y decisiones administrativas.

"Pudimos observar que muchas de las dificultades detectadas no se originan en la nueva Resolución, sino en errores de confección de las planillas, interpretaciones incorrectas de la normativa y decisiones vinculadas con la gestión del recurso humano", señaló.

(UPCN)

Desigualdades en turnos, francos y fines de semana

Entre las situaciones identificadas aparecieron distribuciones desiguales de turnos diurnos y nocturnos, asignaciones inequitativas de fines de semana y dotaciones que no respondían a las necesidades de los servicios.

"Encontramos planificaciones donde algunos agentes no tenían ningún fin de semana asignado, mientras otros acumulaban hasta cuatro. Esto demuestra que no se estaban aplicando criterios equitativos en la distribución del trabajo", detalló Sanabria.

También se detectaron casos en los que durante los fines de semana se asignaban cuatro trabajadores para tareas que requerían dos, mientras que los días hábiles presentaban dotaciones menores.

(UPCN)

Licencias y organización del personal sanitario

Respecto de los francos adeudados, algunas planillas evidenciaron insuficiencia real de personal. Sin embargo, en otras situaciones existían posibilidades de reorganización que no habían sido aprovechadas.

"No siempre el problema es exclusivamente la cantidad de personal; también importa cómo se lo distribuye", remarcó Sanabria.

Además, se observaron desigualdades en el acceso a licencias por estudio y planificaciones en las que los responsables de gestión no estaban incluidos en la distribución de tareas durante los feriados.

La postura de UPCN sobre la Resolución 4908

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, indicó que los participantes, en su mayoría responsables de gestión, no expresaron un rechazo generalizado a la nueva normativa.

"Es altamente probable que el origen de las dificultades que se observaron no sea la normativa sino la forma de planificación", sostuvo.

Finalmente, aclaró que la implementación continúa bajo evaluación y aseguró: “Si la Resolución 4908 no es lo que le hace bien a Enfermería, entonces actuaremos en consecuencia”.