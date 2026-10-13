Salud desarrolló una jornada de formación para equipos de Enfermería en La Paz

El Hospital 9 de Julio de La Paz fue sede de una jornada de capacitación destinada a enfermeros y estudiantes de Enfermería, centrada en la actualización de conocimientos para el abordaje de situaciones críticas en salud mental y urgencias cardiovasculares.
Salud desarrolló una jornada de formación para equipos de Enfermería. El Hospital 9 de Julio de La Paz fue sede de una jornada de capacitación destinada a enfermeros y estudiantes de Enfermería, centrada en la actualización de conocimientos para el abordaje de situaciones críticas en salud mental y urgencias cardiovasculares.
La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Enfermería, en articulación con la Dirección General de Salud Mental. La actividad reunió a alrededor de 120 participantes del departamento La Paz y otras localidades, pertenecientes a hospitales y centros de salud provinciales y municipales.
Durante la jornada se abordó la problemática del suicidio y las estrategias para la atención de los consumos problemáticos, incorporando contenidos vinculados a la intervención de los equipos de salud ante estas situaciones. Los ejes fueron desarrollados por los Programas Provinciales de Prevención del Suicidio y de Abordaje de Problemáticas de Consumo.
Allí, además, se trabajó sobre el rol de Enfermería frente a cuadros agudos de salud mental y los cuidados requeridos ante urgencias cardiovasculares, incluyendo infarto agudo de miocardio (IAM), edema agudo de pulmón (EAP), crisis hipertensivas y arritmias. La capacitación también incluyó contenidos sobre electrocardiografía básica.
El director general de Enfermería, Martín Nani, destacó que las temáticas fueron definidas a partir de las necesidades de capacitación identificadas por los propios enfermeros de la zona. En este sentido, señaló que estas instancias permiten responder a las situaciones que requieren actualización y fortalecer las capacidades de los equipos para una atención oportuna y segura.
La cartera sanitaria provincial continúa promoviendo instancias de capacitación y actualización permanente como parte del acompañamiento a los equipos de Enfermería y del fortalecimiento de la atención en los distintos establecimientos de salud.