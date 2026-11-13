UPCN instaló una carpa frente al Registro de la Propiedad y advirtió que profundizará las protestas

El gremio realizó una protesta por las condiciones edilicias del Registro de la Propiedad. Carina Domínguez denunció filtraciones, presencia de ratas y falta de climatización. Además, reclamó el traslado del organismo y anticipó nuevas medidas de fuerza.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) instaló una carpa simbólica frente al Registro de la Propiedad durante la mañana del jueves, en reclamo por las condiciones edilicias en las que trabajan los empleados del organismo.
La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, advirtió que la situación era insostenible y anticipó que profundizarán las medidas gremiales si no se encontraba una solución. “Tal como lo anunciamos, sacamos los escritorios a la calle”, expresó Domínguez, al explicar la protesta realizada junto a los trabajadores de la repartición.
La dirigente recordó que UPCN había declarado semanas atrás el estado de alerta por las deficiencias del edificio y aseguró que, hasta el momento, no se habían producido mejoras.
Denunciaron filtraciones, ratas y problemas de climatización
Domínguez describió las dificultades que enfrentaban diariamente los empleados y cuestionó la continuidad del organismo en el inmueble.
“Esto se agrava en verano, con aires acondicionados que no funcionan, con agujeros por donde entra el agua cuando llueve, con ratas que han aparecido esta semana, con altillos donde el techo les toca la cabeza a los compañeros”, enumeró.
La representante sindical reconoció que las autoridades habían iniciado gestiones para encontrar otra propiedad, aunque consideró que la respuesta llegó tarde. “Sabemos que están en la búsqueda de otra propiedad que reúna las condiciones, sabemos que se están ocupando. Pero no alcanza, tendrían que haber empezado antes esa tarea”, sostuvo.
Reclamaron el traslado del Registro de la Propiedad
Desde UPCN manifestaron su rechazo a una eventual renovación del contrato de alquiler del edificio actual, debido a que implicaría prolongar las condiciones laborales denunciadas. Respecto de la instalación de la carpa, Domínguez explicó: “Es simbólica y deja instalada una pregunta: si no se resuelve este tema, ¿adónde van a ir los trabajadores?”.
La dirigente también cuestionó la falta de personal, las vacantes sin cubrir y las dificultades para modernizar las tareas administrativas. Según indicó, en algunas áreas todavía se utilizaban máquinas de escribir. Además, señaló que las licencias pendientes de los empleados incrementaban las exigencias sobre quienes permanecían trabajando.
UPCN anticipó nuevas medidas gremiales
Domínguez confirmó que el sindicato tenía prevista otra protesta de características similares para los próximos días y que las acciones podrían intensificarse.
La dirigente consideró que la resolución del conflicto excedía las competencias de la Secretaría de Justicia y requería una intervención del Ejecutivo provincial. “El gobierno es responsable de lo que suceda con el Registro de la Propiedad. El gobierno tiene que encontrar la solución”, concluyó.