En el marco de una causa por amenazas, la Policía de Concordia allanó una vivienda donde realizó el secuestro de 159 envoltorios de cocaína y detuvo a tres personas. El procedimiento se llevó a cabo este jueves, alrededor de las 7:40, en inmediaciones de las calles G. Pérez e Isthilart.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Cuarta, en colaboración con personal de la Comisaría Octava, dieron cumplimiento a una orden judicial en el marco de una investigación por amenazas.

Durante la requisa del inmueble, los uniformados encontraron 159 envoltorios que contenían cocaína, con un peso total de 31,2 gramos. Ante el hallazgo, tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas tres personas: dos hombres de 30 y 46 años y una mujer de 47 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La medida se realizó en cumplimiento del mandamiento judicial N.º 2536, correspondiente a una causa que se encontraba en trámite por el presunto delito de amenazas. En el procedimiento intervino la Fiscalía a cargo de Tomás Tschering.