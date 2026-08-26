El grupo Agalmará viajará a Jesús María 2027 para representar a Entre Ríos

El grupo Agalmará en Jesús María 2027 representará a Paraná y Entre Ríos en uno de los escenarios más importantes del folclore argentino. La agrupación, integrada por diez bailarines, fue convocada para participar del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore.

El grupo Agalmará nos acompaña con sus danzas en Buenas Noches

Esteban, integrante del conjunto, destacó en el programa Buenas Noches de Elonce la importancia de la oportunidad. "Jesús María, junto a Cosquín, son de los lugares más altos a los que uno puede aspirar a llegar y afortunadamente tenemos la oportunidad de ir a uno de ellos", expresó.

Agalmará nació a partir de un grupo de amigos unidos por el folclore, varios de ellos provenientes del ballet de UADER, dirigido por Juan Carlos "Tati" Colombo. Con el objetivo de desarrollar una propuesta propia, comenzaron a bailar juntos y conformaron la agrupación. Su nombre reúne tres conceptos: alma, amalgama y Paraná. "Es una amalgama de almas del Paraná", explicaron.

Una convocatoria inesperada rumbo a Jesús María

La posibilidad de presentarse en Jesús María surgió de manera espontánea. Maitena, integrante del conjunto, contó que asistieron a una peña como acostumbraban y comenzaron a bailar. Entre los presentes se encontraba un conocido del director del festival, quien decidió filmarlos.

"Nos vio, nos filmó y le mandó estos videos al director. Al director le gustó y se comunicó con nosotros", relató la joven. "No nos entraba una emoción más en el cuerpo, estábamos contentísimos", agregó sobre el momento en que recibieron la convocatoria.

Ahora, el desafío pasa por reunir los recursos necesarios para concretar el viaje. Agalmará está compuesto por cinco parejas y deberá afrontar los costos de pasajes, estadía, alimentación y vestimenta.

Agalmará busca apoyo para concretar el viaje

Para financiar la participación, los bailarines realizan distintas ventas y habilitaron canales para recibir colaboraciones. "Es bastante plata porque somos cinco parejas en total", explicaron.

Para quienes deseen colaborar, se pueden contactar mediante las redes del conjunto o realizar donaciones al alias agalmara.art (a nombre de Nicolás Nahuel Ariza).

El grupo mantiene así su preparación artística mientras impulsa actividades para alcanzar el objetivo de llegar a Jesús María 2027 y representar al folclore paranaense y entrerriano ante público de todo el país.