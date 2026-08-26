Murió Tim Curry a los 80 años: es el recordado actor de “It” y “Mi pobre angelito 2”

Murió Tim Curry a los 80 años en su casa de Los Ángeles. El actor británico dejó personajes inolvidables en “The Rocky Horror Picture Show”, “It” y “Mi pobre angelito 2”. Había sufrido un derrame cerebral en 2012.
Murió Tim Curry a los 80 años durante la noche del martes en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. La muerte del reconocido actor británico, recordado por sus interpretaciones en “The Rocky Horror Picture Show”, “It” y “Mi pobre angelito 2”, fue confirmada este miércoles por su representante.
De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades acudieron a su domicilio tras recibir un aviso por una emergencia médica. No se informó oficialmente la causa del fallecimiento, aunque fuentes policiales señalaron que no existían indicios de una muerte violenta. Curry había atravesado serios problemas de salud durante más de una década.
Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Timothy James Curry construyó una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Su carrera profesional había comenzado en 1968 con una producción londinense de “Hair”, antes de alcanzar reconocimiento internacional con uno de los personajes que marcarían su vida artística.
El papel que convirtió a Tim Curry en un ícono
Su consagración llegó como el Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Show” y, posteriormente, en su adaptación cinematográfica de 1975, “The Rocky Horror Picture Show”. La película tuvo una recepción discreta inicialmente, pero con el paso del tiempo se transformó en un fenómeno cultural y en un clásico del cine de culto.
Curry había reconocido que inicialmente sintió dudas sobre aceptar un personaje tan particular. “Era reticente porque, si funcionaba, podría ser una imagen difícil de sacudir”, declaró en 1975. Sin embargo, el papel terminó convirtiéndose en la interpretación más emblemática de su trayectoria.
Décadas más tarde, el actor reflexionó sobre el vínculo que la película había generado con sus seguidores. “He recibido cartas muy interesantes y emotivas de personas que me dijeron: ‘Gracias por ayudarme a descubrir quién era’, y eso es muy agradable”, expresó en una entrevista concedida en 2005.
El inolvidable Pennywise de “It”
Otro de los momentos fundamentales de su carrera llegó en 1990, cuando interpretó al aterrador payaso Pennywise en la adaptación televisiva de “It”, basada en la novela de Stephen King. El personaje se convirtió en una de las versiones más recordadas del villano y consolidó la presencia de Curry dentro de la cultura popular.
El actor también integró el elenco de producciones populares como “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, donde encarnó al conserje del Hotel Plaza, además de participar en “Clue”, “Muppet Treasure Island”, “Annie”, “Legend” y “Scary Movie 2”.
Su versatilidad se extendió además a Broadway, donde obtuvo tres nominaciones a los premios Tony por sus actuaciones en “Amadeus”, “My Favorite Year” y “Monty Python’s Spamalot”. También desarrolló una extensa carrera como actor de voz y ganó un Daytime Emmy por su trabajo en “Peter Pan and the Pirates”.
Los problemas de salud de sus últimos años
La vida de Curry cambió profundamente en 2012, cuando sufrió un grave derrame cerebral que afectó su movilidad y requirió tratamiento médico. Desde entonces redujo sus apariciones ante las cámaras, aunque continuó participando en trabajos de voz y mantuvo algunos vínculos con la actividad artística.
En 2025, durante la presentación de sus memorias “Vagabond”, habló públicamente de las secuelas que todavía atravesaba. El actor explicó entonces que continuaba sin poder caminar y que mantenía importantes dificultades de movilidad.
Curry nunca se casó ni tuvo hijos y durante sus últimos años llevó una vida reservada en Los Ángeles. Su muerte cerró una trayectoria de casi seis décadas en la que transitó el teatro, el cine, la televisión y el doblaje, con personajes que lo convirtieron en una figura reconocible para distintas generaciones.